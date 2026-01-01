sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Η UEFA συμπεριέλαβε το γκολ του Ζέλσον με την Αϊντχόφεν στα κορυφαία του Champions League για το 2025! (vid)
Ποδόσφαιρο 01 Ιανουαρίου 2026 | 23:30

Η UEFA συμπεριέλαβε το γκολ του Ζέλσον με την Αϊντχόφεν στα κορυφαία του Champions League για το 2025! (vid)

Το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν φιγουράρει μεταξύ των κορυφαίων του Champions League για το 2025, όπως τα συμπερIέλαβε η UEFA.

Αναμφίβολα ένα από τα highlights του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στο φετινό Champions League είναι το ασύλληπτο τέρμα που πέτυχε ο Ζέλσον Μάρτινς στον αγώνα του «Γ. Καραϊσκάκης» με την Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζέλσον έκανε την τέλεια πρώτη επαφή με την μπάλα, εφόρμησε μέσα στην περιοχή και… κεραυνοβόλησε την ολλανδική εστία για το 1-0. Με ένα άπιαστο σουτ που κατέληξε στο αριστερό «Γ» του τέρματος.

Αυτό το αριστούργημα το συμπεριέλαβε η UEFA μεταξύ των καλύτερων γκολ που επιτεύχθησαν κατά το ημερολογιακό έτος του 2025 στο Champions League! Μία αναμενόμενη αποθέωση για ένα φοβερό γκολ. Από την αρχή της φάσης μέχρι το τέλος.

Αυτό δεν ήταν όμως το μόνο εντυπωσιακό γκολ με ελληνικό ενδιαφέρον στο Champions League. Θέση στα καλύτερα από την UEFA πήρε και το τέρμα που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης στο παιχνίδι της ομάδας του της Μπριζ με την Αταλάντα στην Ιταλία.

Δείτε ΕΔΩ τα 50 κορυφαία γκολ

Headlines:
World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)

Διπλή γιορτή για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων, με το transfermarkt να καταγράφει ότι είναι και ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στην Ευρώπη που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας από τους πλέουν περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
