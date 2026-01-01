Η UEFA συμπεριέλαβε το γκολ του Ζέλσον με την Αϊντχόφεν στα κορυφαία του Champions League για το 2025! (vid)
Το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν φιγουράρει μεταξύ των κορυφαίων του Champions League για το 2025, όπως τα συμπερIέλαβε η UEFA.
Αναμφίβολα ένα από τα highlights του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στο φετινό Champions League είναι το ασύλληπτο τέρμα που πέτυχε ο Ζέλσον Μάρτινς στον αγώνα του «Γ. Καραϊσκάκης» με την Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζέλσον έκανε την τέλεια πρώτη επαφή με την μπάλα, εφόρμησε μέσα στην περιοχή και… κεραυνοβόλησε την ολλανδική εστία για το 1-0. Με ένα άπιαστο σουτ που κατέληξε στο αριστερό «Γ» του τέρματος.
Αυτό το αριστούργημα το συμπεριέλαβε η UEFA μεταξύ των καλύτερων γκολ που επιτεύχθησαν κατά το ημερολογιακό έτος του 2025 στο Champions League! Μία αναμενόμενη αποθέωση για ένα φοβερό γκολ. Από την αρχή της φάσης μέχρι το τέλος.
Αυτό δεν ήταν όμως το μόνο εντυπωσιακό γκολ με ελληνικό ενδιαφέρον στο Champions League. Θέση στα καλύτερα από την UEFA πήρε και το τέρμα που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης στο παιχνίδι της ομάδας του της Μπριζ με την Αταλάντα στην Ιταλία.
