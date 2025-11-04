Άπιαστο σουτ του Ζέλσον και 1-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ, πριν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν αυτός που έστειλε, με δυνατό σουτ, την μπάλα στα δίχτυα της ολλανδικής ομάδας κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 17’.

Ο Τσικίνιο έκανε την εξαιρετική μεταβίβαση στον Ζέλσον και ο ακραίος επιθετικός των πειραιωτών με άπιαστη «βολίδα» άνοιξε το σκορ στο μεγάλο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Δείτε το γκολ:



