«Ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη και φανταστικό κορεό από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για την κατάκτηση της νίκης.

Το Καραϊσκάκη είναι και απόψε κατάμεστο, με τους οπαδούς της ομάδας του λιμανιού να δίνουν συγκλονιστικό παρών, για να βοηθήσουν τους «ερυθρόλευκους» στο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην PSV.





Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε μάλιστα sold out αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, δείγμα και αυτό της «δίψας» των οπαδών του συλλόγου για νίκη στην «μάχη» με την ολλανδική ομάδα.

Η ατμόσφαιρα στο «κάστρο» του Ολυμπιακού είναι και απόψε φανταστική και το κορεό που ετοίμασαν οι οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδας είναι μοναδικό. Το πανό στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού έγραφε «απελευθερώστε το θηρίο».

Ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει και απόψε, όπως σε κάθε αγώνα, την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του Πειραιά δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη.