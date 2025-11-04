Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00) και με τη βοήθεια του κόσμου, που έκανε ένα ακόμα sold out, θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Στο παιχνίδι με την ολλανδική ομάδ,α ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Τσικίνιο στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν! / Our line-up for today’s match against PSV Eindhoven! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPSV #UCL pic.twitter.com/hbL7IkD70G — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 4, 2025

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού δεν έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης και Ταρέμι.