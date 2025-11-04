Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα κόντρα στην Αϊντχόφεν
Αυτή είναι η αρχική ενδεκάδα με την οποία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν.
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00) και με τη βοήθεια του κόσμου, που έκανε ένα ακόμα sold out, θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση.
Στο παιχνίδι με την ολλανδική ομάδ,α ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Τσικίνιο στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν! / Our line-up for today’s match against PSV Eindhoven! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPSV #UCL pic.twitter.com/hbL7IkD70G
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 4, 2025
Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού δεν έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης και Ταρέμι.
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)
- Άπιαστο σουτ του Ζέλσον και 1-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν (vid)
- «Ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη και φανταστικό κορεό από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid, pics)
- Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0: Ανώτεροι οι Ιταλοί, αλλά δεν βρήκαν γκολ… (vid)
- Παρέλαση στην Πράγα η Αρσεναλ, 3-0 τη Σλάβια
- LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις