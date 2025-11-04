Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη

Στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (4/11, 22:00) την Αϊντχόφεν, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει τη νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Χωρίς εκπλήξεις ο Ολυμπιακός

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι μετά τη συνέντευξη Τύπου προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα.

Σε αυτή, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο Μεντιλίμπαρ, συμπεριελήφθη κανονικά και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για την αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

Στον αντίποδα, η Αϊντχόφεν ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο «Γ. Καραϊσκάκης», πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης και τον προπονητής της ομάδας, Πίτερ Μπος, να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Έπαιξαν πολύ καλά στο Champions League εναντίον της Μπαρτσελόνα και της Άρσεναλ. Είναι τολμηροί, άσκησαν μεγάλη πίεση και είχαν την καλύτερη δυνατή απόδοση εναντίον της Μπαρτσελόνα, μέχρι τη στιγμή που πήραν την κόκκινη κάρτα», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα είναι ένας φανταστικός αγώνας, με πολλά γκολ. Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν μπροστά και να πιέσουν ψηλά, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε το σκοράρισμα. Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να πω σε όλους: Ανοίξτε την τηλεόρασή σας, αν δεν θα είστε στο γήπεδο».