Η αποστολή του Ολυμπιακού: Με Ορτέγκα κόντρα στην Αϊντχόφεν (pic)
Ο Ορτέγκα ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν – Αναλυτικά η αποστολή.
Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Ερυθρόλευκοι μετά τη συνέντευξη Τύπου προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα.
Σε αυτή, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο Μεντιλίμπαρ, συμπεριελήφθη κανονικά και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για την αυριανη αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
Η σχετική ανάρτηση:
#OLYPSV: The Squad 📋 pic.twitter.com/WZ3AXmBtqt
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2025
Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι
