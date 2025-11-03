Η αποστολή του Ολυμπιακού: Με Ορτέγκα κόντρα στην Αϊντχόφεν (pic)

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά τη συνέντευξη Τύπου προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα.

Σε αυτή, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο Μεντιλίμπαρ, συμπεριελήφθη κανονικά και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για την αυριανη αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Η σχετική ανάρτηση:

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι