Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος την σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης για τους πειραιώτες.

Η ομάδα του λιμανιού θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη στην φετινή διοργάνωση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του, είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100% για να πετύχουν τον στόχο τους, γνωρίζοντας όμως και τις δυσκολίες του παιχνιδιού.

Απέναντι στον Ολυμπιακό θα βρεθεί μια εξαιρετική ομάδα, η οποία διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας κι αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο δίνει μεγάλη προσοχή ο προπονητής των πειραιωτών.

Ο Μέντι είναι ξεκάθαρος για την προσέγγιση που θα έχουν οι «ερυθρόλευκοι» στον αυριανό αγώνα απέναντι στην PSV και οι οδηγίες του Ισπανού τεχνικού, διαμορφώνουν ένα σκηνικό μεγάλης «μάχης» ειδικά σε ότι αφορά τα άκρα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο πολύπειρος τεχνικός του Ολυμπιακού ποντάρει πολλά στους εξτρέμ της ομάδας του και θέλει από τους δύο ακραίους επιθετικούς, να βρουν τους χώρους και να «χτυπήσουν» στην κόντρα την αμυντική γραμμή των Ολλανδών.

Κάτι το οποίο είδαμε και στο πρώτο γκολ του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη, με τον Ποντένσε να βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα των φιλοξενούμενων και να σκοράρει.

Ο Πορτογάλος είναι σε καλό «φεγγάρι» και δικαιολογημένα ποντάρει πολλά πάνω του ο Μεντιλίμπαρ, καθώς είναι ο παίκτης που μπορεί και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει.

Κι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε και στην δύναμη της έδρας, στην ώθηση που δώσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην ομάδα τους. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να εκμεταλλευτούν την δυναμική της έδρας τους και θα είναι ότι καλύτερο να βρει η ομάδα του Πειραιά ένα γρήγορο γκολ, αιφνιδιάζοντας τους Ολλανδούς.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα παίξει σημαντικό ρόλο στον αυριανό αγώνα και οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεμάτο Καραϊσκάκη.

Πάμε όμως να δούμε ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της αυριανής αναμέτρησης, που έχει να κάνει με την αγωνιστική «ταυτότητα» της Αϊντχόφεν.

Η ολλανδική ομάδα αρέσκεται στην κόντρα, δίνοντας μεγάλο βάρος στην ταχύτητα των εξτρέμ της κι αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή ο Ολυμπιακός.

Η Νάπολι την προηγούμενη αγωνιστική του Champions League έδωσε… άφθονους χώρους στην PSV και το πλήρωσε ακριβά, καθώς η Αϊντχόφεν έκανε πάρτι.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να δώσει χώρους στους φιλοξενούμενους, για να μην επιτρέψει στην ολλανδική ομάδα να κάνει το παιχνίδι που της αρέσει.

Γι’ αυτό άλλωστε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος έχει ζητήσει μεγάλη προσοχή στις επιστροφές, ώστε να μην βρουν ελεύθερους χώρους οι παίκτες της ολλανδικής ομάδας.

Είπαμε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας πιάστηκε «αδιάβαστη» και το πλήρωσε ακριβά.