01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01 Νοεμβρίου 2025 | 22:03

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Άρη στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με 2-1, παρά τα εμπόδια που του έβαλαν, έδειξε ότι δεν λυγίζει με τίποτα και με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι «πάτησε» κορυφή στη Super League.

Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν σε ακόμη ένα παιχνίδι από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι, καθώς παρά το γεγονός ότι ο Ζίμπερτ και ο συμπατριώτης του στο VAR, Κόρτους Μπέντζαμιν Φραντζ δεν είδαν πέναλτι-μαρς στον Ταρέμι και αν και αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 73ο λεπτό, επικράτησαν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ανέβηκαν στην κορυφή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντάνιελ Ποντένσε, που «ξεκλείδωσε» την αναμέτρηση στο 49ο λεπτό, αλλά και ο Ταρέμι, που σκόραρε για ακόμη μια φορά και έδειξε πόσο σπουδαίος επιθετικός είναι. Καταιγιστικός, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι την αποβολή του Μάντσα.

Μετά το τρίποντο αυτό ο Ολυμπιακός έφτασε στους 22 βαθμούς και ανέβηκε πρώτος, στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που παίζει αύριο (2/11) με τον Πανσερραϊκό και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι παρατάχθηκαν Ολυμπιακός και Άρης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε ξανά διάταξη 4-4-2, όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τους Κααμπί και Ταρέμι να βρίσκονται εκ νέου στη γραμμή κρούσης των «ερυθρόλευκων». Ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσο και Ονιεμάτσι στην τετράδα της άμυνας, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία θα είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα παίξουν οι Ποντένσε και Τσικίνιο.

Ο Άρης από την άλλη παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά ξεκίνησε δεξί μπακ, ο Τεχέρο το αριστερό, ενώ οι Σούντμπεργκ και Άλβαρο ήταν στόπερ. Οι Μόντσου και Ράτσιτς έπαιξαν χαφ, οι Γένσεν Σίστο και Γαλανόπουλος τριάδα μπροστά τους και ο Μορόν ως σέντερ φορ.

Ευκαιρία με Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, όμως ο Άρης είχε την πρώτη απειλητική αντεπίθεση, με μια σέντρα του Γένσεν, που όμως διάβασε και μπλόκαρε ο Τζολάκης. Από εκεί και πέρα, οι ερυθρόλευκοι πίεσαν αρκετά κέρδισαν συνεχόμενα κόρνερ, όμως δεν είχαν τη μεγάλη φάση.

Όλα αυτά μέχρι και το 12ο λεπτό όμως που ο Ποντένσε γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή από δεξιά, ο Αθανασιάδης έκανε άστοχη έξοδο, όμως βρήκε τόσο όσο την μπάλα για να μην πάει ακριβώς εκεί που ήθελε ο Ελ Κααμπί και να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Μαροκινός σκόρερ έστειλε την μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Έλληνα γκολκίπερ του Άρη.

* H ευκαιρία του Ελ Κααμπί και το «άγγιγμα» του Αθανασιάδη

Απίθανη απόφαση από Ζίμπερτ και VAR

Ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεση, έμπαινε συχνά στην περιοχή των κίτρινων, όμως δεν είχε άλλη κλασική ευκαιρία, μέχρι και τις καθυστερήσεις, όπου ο Γερμανός ρέφερι του ματς, Ντάνιελ Ζίμπερτ, μαζί με τον επίσης Γερμανό, Κόρτους Μπέντζαμιν Φραντζ στο VAR έκλεισαν τα μάτια σε καταφανέστατη παράβαση μέσα στην περιοχή στον Μέχντι Ταρέμι.

* Ο Ζίμπερτ δεν έδωσε πέναλτι -μαρς στον Ολυμπιακό, σε ανατροπή του Ταρέμι από τον Άλβαρο

Ο Ιρανός έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη, ο Αλβάρο τον τράβηξε παρατεταμένα από τη φανέλα, όμως οι δύο Γερμανοί δεν έδωσαν το πέναλτι, σε μια φάση ξεκάθαρη, που δεν χρειαζόταν ούτε τη χρήση του VAR και μια βδομάδα πριν στη Λεωφόρο είχε δοθεί παρόμοια παράβαση υπέρ του Παναθηναϊκού.

«Μάγος» Ποντένσε και «killer» Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ ισόπαλο, μπήκε στο δεύτερο μέρος με σκοπό να «τελειώσει» το παιχνίδι. Οι ερυθρόλευκοι «πάτησαν» χορτάρι με το «μαχαίρι στα δόντια» και ο «μάγος» Ντάνιελ Ποντένσε «ξεκλείδωσε» την αναμέτρηση στο 49ο λεπτό. Σε μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση, ο Ελ Κααμπί άνοιξε αριστερά στον Ποντένσε που βρήκε ανοιχτό γήπεδο και μπήκε στην περιοχή του Άρη, έφερε την μπάλα στο δεξί και εκτέλεσε τον Αθανασιάδη στη δεξιά του γωνία.

* O «μάγος» Ποντένσε κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό

Ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα στα πόδια του στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου καθόλου, όμως λίγο έλειψε να σκοράρει από ένα λάθος του Μουζακίτη στο 56ο λεπτό, αλλά ο Σίστο που βγήκε μόνος απέναντι στον Τζολάκη δεν πρόλαβε να πλασάρει, γιατί έκανε ένα φοβερό τάκλιν ο Κοστίνια.

Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο τέταρτο και με τη συμπλήρωση του 60ου λεπτού διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Ταρέμι. Αφού πρώτα ο Ποντένσε δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αθανασιάδη, ο Πορτογάλος συνδυάστηκε υπέροχα με τον Ταρέμι, οι αμυντικοί του Άρη δεν πρόλαβαν ούτε να μαρκάρουν και ο Ιρανός εκτέλεσε για το 2-0, σε μια φοβερή συνεργασία.

* Ο Ταρέμι σκοράρει ξανά και κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό

Στο ματς από το πουθενά ο Άρης

Ο Ολυμπιακός μετά το 2-0 έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό και το ματς γενικότερα, όμως ήρθε μια φάση κόντρα στη ροή του ματς και έβαλε… φωτιά στο παιχνίδι, με τον Άρη να μπαίνει από το πουθενά στο ματς. Συγκεκριμένα, στο 73ο λεπτό ο Μόντσου πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή έκανε μια ωραία ψιλοκρεμαστή μπαλιά στην περιοχή στον Σούντμπεργκ, ο οποίος κέρδισε πέναλτι από τον Μάντσα σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να δέχεται και την κόκκινη κάρτα και να αφήνει με δέκα την ομάδα του.

Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και για οφσάιντ και για την κόκκινη, ο Μορόν ανέλαβε την εκτέλεση και μείωσε σε 2-1 βάζοντας ξανά στο παιχνίδι τον Άρη.

* Το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης, η κόκκινη του Μάντσα και το γκολ του Μορόν

Από εκεί και μετά ο Άρης και με παίκτη παραπάνω πίεσε για την ισοφάριση και είχε καλές στιγμές για να σκοράρει, όμως ο Τζολάκης ήταν εκεί. Στο 83ο λεπτό του ματς, ο Αλφαρέλα πήρε κάμποσες κόντρες βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας τον νίκησε. Στο 89ο λεπτό ο Άρης απείλησε ξανά με τον Παναγίδη, που πήρε πάσα από τον Αλφαρέλα σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει με το σουτ του να κοντράρει στα σώματα. Στο 90ο λεπτό ο Άρης λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ με τον Γένσεν, όμως στο γύρισμα του έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Αθανασιάδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η φάση που άλλαξε το παιχνίδι είναι αυτή του 49ου λεπτού, όπου ο Ντάνιελ Ποντένσε με την τεράστια ποιότητα του «ξεκλείδωσε» την αναμέτρηση και άνοιξε τον δρόμο για τον Ολυμπιακό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Καλώς ή κακώς η αναμέτρηση άλλαξε μετά την κόκκινη και το πέναλτι του Μάντσα στο 74ο λεπτό, αφού εκεί που ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, αναγκάστηκε να προσέξει περισσότερο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τεχέρο του Άρη που ήταν και ο παίκτης που μάρκαρε τον Ποντένσε πέρασε πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Ήταν σίγουρα ο παίκτης που δεινοπάθησε στο ματς στο Καραϊσκάκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός διαιτητής Ζίμπερτ ήταν απογοητευτικός. Δεν μπόρεσε να πάρει σωστή απόφαση στο ξεκάθαρο πέναλτι του Ταρέμι, ενώ γενικά και στον πειθαρχικό έλεγχο είχε θέματα, με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το αποτέλεσμα, ειδικά στη φάση του Ιρανού φορ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR τα έκανε… μαντάρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τη φάση του Ταρέμι, αφού έλεγξε το ξεκάθαρο τράβηγμα του Αλβάρο και δεν επενέβη σε μια ξεκάθαρη φάση. Από εκεί και πέρα, ελέγχθηκε και η φάση του πέναλτι του Άρη, χωρίς να αλλάξει απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ποντένσε 49′, Ταρέμι 60′ – Μορόν 74′

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ: 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια (66′ Ροντινέϊ), Γκαρθία (66′ Σιπιόνι), Μουζακίτης (90′ Ντιόγκο Νασιμέντο), Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε (75′ Πιρόλα) και Ταρέμι (75′ Ζέλσον).

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγκά (81′ λ.τρ. Πέρεθ), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Γαλανόπουλος (65′ Παναγίδης), Σίστο (65′ Μορουτσάν) και Μορόν (81′ Αλφαρέλα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κηφισιά – Ολυμπιακός (9/11, 15:00)
Άρης – Αστέρας Τρίπολη (9/11, 15:00)

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

