Μεντιλίμπαρ: «Ευτυχώς αντέξαμε με παίκτη λιγότερο – Πρώτα ανασύνταξη, μετά η Αϊντχόφεν»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη στάθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 του Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, πατώντας προσωρινά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη λήξη του αγώνα αναρωτήθηκε πώς άντεξε η ομάδα του μετά την αποβολή του Γκουστάβο Μάντσα και αναφέρθηκε στην επικείμενη με την Αϊντχόφεν για το Champions League.
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τη σημασία του τρίποντου με τους κίτρινους, ενώ δεν σχολίασε ιδιαίτερα το ματς που έρχεται με την ολλανδική ομάδα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:
Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Είναι αλήθεια πως στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή δίχως τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε πιο δυναμικά και τα γκολ ήρθαν φυσιολογικά. Δεν ξέρουμε πως αντέξαμε μετά την αποβολή και το πέναλτι σε 2-1, αλλά αντέξαμε ευτυχώς και πήραμε τη νίκη».
Για τον αγώνα με την PSV Αϊντχόφεν: «Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για αυτό το παιχνίδι. Τα παιδιά έτρεξαν και προσπάθησαν πολύ σήμερα, πρέπει πρώτα να δούμε την αποκατάστασή τους. Όλοι έλεγαν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της Τρίτης, αλλά εγώ τόνιζα τη σημαντικότητα αυτού κόντρα στον Άρη και αποδείχθηκε. Οπότε πρώτα να κάνουμε την αποκατάσταση και μετά θα το σκεφτούμε».
