Ο Σίμπερτ δεν έδωσε πέναλτι -μαρς στον Ολυμπιακό, σε ανατροπή του Ταρέμι από τον Άλβαρο (vid)
Ο αμυντικός του Άρη ανέτρεψε τον Ιρανό στράικερ τραβώντας τον από τη φανέλα, αλλά ο Γερμανός διαιτητής και το VAR αρνήθηκαν το πέναλτι στους πειραιώτες
Ο Γερμανός διαιτητής, Ντάνιελ Σίμπερτ έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Καραϊσκάκη, καθώς δεν έδωσε καθαρό πέναλτι υπέρ των πειραιωτών, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Άλβαρο του Άρη ανατρέπει τον Ταρέμι (τον τραβάει από την φανέλα) μέσα στην περιοχή, αλλά ο ρέφερι της αναμέτρησης αρνήθηκε να καταλογίσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας του Πειραιά.
Υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ προκαλεί απορία το ότι η φάση εξετάστηκε από το VAR αλλά δεν είπαν στον Γερμανό διαιτητή να πάει να δει την φάση.
Το τράβηγμα του αμυντικού του Άρη είναι ξεκάθαρο, καθώς ο Άλβαρο ρίχνει τον Ιρανό σέντερ φορ του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή, τραβώντας τον από την φανέλα.
Αν μη τι άλλο, μια αδιανόητη απόφαση του Γερμανού διαιτητή, καθώς η παράβαση είναι ξεκάθαρη και ο Σίμπερτ έπρεπε να δώσει το πέναλτι υπέρ των πρωταθλητών.
