Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Ελ Κααμπί (vid)
Ποδόσφαιρο 01 Νοεμβρίου 2025 | 20:19

Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Ελ Κααμπί (vid)

Ο Μαροκινός σέντερ φορ απείλησε την εστία του Άρη

Σύνταξη
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Άρη, με τους «ερυθρόλευκους» ν’ απειλούν την εστία των φιλοξενούμενων στο 12’.

Ο Ποντένσε έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Αθανασιάδης έδιωξε αρχικά την μπάλα και ο Ελ Κααμπί προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δείτε την ευκαιρία των πειραιωτών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Super League 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άρης, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 01.11.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι
Premier League 01.11.25

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Tότεναμ – Τσέλσι, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Super League 01.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Κηφισιά, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός

LIVE: Βόλος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Βόλος – Παναθηναϊκός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη
La Liga 01.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη, για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ
Premier League 01.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ

LIVE: Μπέρνλι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άρσεναλ, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
4813467 01.11.25

LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

LIVE: Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Kρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ, για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 01.11.25

Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

