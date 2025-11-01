Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Ελ Κααμπί (vid)
Ο Μαροκινός σέντερ φορ απείλησε την εστία του Άρη
Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Άρη, με τους «ερυθρόλευκους» ν’ απειλούν την εστία των φιλοξενούμενων στο 12’.
Ο Ποντένσε έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Αθανασιάδης έδιωξε αρχικά την μπάλα και ο Ελ Κααμπί προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Δείτε την ευκαιρία των πειραιωτών.
