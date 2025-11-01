Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο είναι εντυπωσιακή, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να έχουν γεμίσει το Καραϊσκάκη και να βρίσκονται ξανά έμπρακτα στο πλευρό των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιζητούν τη νίκη απόψε ούτως ώστε να προσπεράσουν -έστω και προσωρινά- τον ΠΑΟΚ, που παίζει αύριο Κυριακή (2/11, 19:30) με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, και να βρεθούν στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και σε αυτή την προσπάθειά τους έχουν τον 12ο παίκτη στο πλευρό τους, όπως σε όλα τα παιχνίδια βεβαίως.