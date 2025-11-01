Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε ξανά διάταξη 4-4-2, όπως στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μέχντι Ταρέμι στη γραμμή κρούσης. Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντής Τζολάκης θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Γκουστάβο Μάνσα, Παναγιώτη Ρέτσο και Μπρούνο Ονιεμάτσι στην τετράδα της άμυνας, από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Από εκεί και πέρα οι Χρήστος Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία θα είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ στα άκρα θα παίξουν οι Ντανιέλ Ποντένσε και Τσικίνιο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλο, Ντιόγκο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Καμπελά, Γιατζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός (19β.) θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας και να προσπεράσει, έστω προσωρινά, τον ΠΑΟΚ (20β.), από τον οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο -1.