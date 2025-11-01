Άρης: Η 11άδα που επέλεξε ο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η παρουσία των Κώστα Γαλανόπουλου και Λορέν Μορέν είναι τα σημεία αναφορά στην ενδεκάδα του Άρη, ενόψει του σημερινού (1/11, 20.00) εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό.https://www.to10.gr/team/olympiacos/ Ο Χιμένεθ αποφάσισε να ξεκινήσει τον Έλληνα χαφ, που προέρχεται από τραυματισμό και να διατηρήσει στην κορυφή της επίθεσης τον Ισπανό φορ.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Τεχέρο το αριστερό, ενώ οι Σούντμπεργκ και Άλβαρο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως χαφ, ο Γένσεν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Σίστο στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Σίστο, Μορόν.

Στον πάγκο του Άρη βρίσκονται οι: Μάικιτς, Καράι, Ρόουζ, Αλφαρελά, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Πέρεθ, Χαρούπας, Νινγκ, Παναγίδης και Μορουτσάν.