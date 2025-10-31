Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σάββατο τον Άρη (1/11, 20:00) για την 9η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν του παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με τον Βάσκο τεχνικό να παίρνει μαζί του για το ματς 23 ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής για τη σημαντική αναμέτρηση με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ τέθηκαν οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον πρώτο να είναι τραυματίας και τον δεύτερο να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά να προφυλάσσεται ενόψει και της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν την ερχόμενη Τρίτη (4/10, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άλλη, στην αποστολή βρίσκεται ο Ζέλσον Μάρτινς, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενόψει της αναμέτρησης με τους Θεσσαλονικείς. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από την αποστολή για το ματς με τον Άρη στο Φάληρο έμειναν από τον Μεντιλίμπαρ και οι Καλογερόπουλος, Βέζο, Λιατσικούρας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.