Ολυμπιακός: Η δυναμική επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, 167 μέρες μετά… (vids)

Από τις 17 Μαΐου στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, όταν έχοντας μπει αλλαγή με ένα ξερό δυνατό σουτ στην αντεπίθεση «καθάρισε» το ματς στις καθυστερήσεις διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για τον Ολυμπιακό που έκλεινε εντυπωσιακά την σεζόν των 100 του χρόνων με νταμπλ.

Ήταν η τελευταία «παράσταση» για την περσινή σεζόν που ξεκίνησε με «ζόρια» και ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά. Αν έπρεπε να βγάλουμε τον MVP του δεύτερου μισού της σεζόν ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ θα ήταν ο πρώτος υποψήφιος. Ένα 6μηνο κατά το οποίο είχε 9 γκολ και 4 ασίστ, σε 22 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος κυρίως ως αλλαγή του Ελ Κααμπί.

Το καλοκαίρι στην προετοιμασία της νέας σεζόν τα πάντα έδειχναν να συνεχίζουν από εκεί που είχε σταματήσει. Έως τις αρχές του Αυγούστου που ένας τραυματισμός τον έβαλε στα… πιτς και κάπου εκεί «χάθηκε».





167 μέρες μετά από εκείνο το γκολ με τον ΟΦΗ στον τελικό, το «Θωρηκτό» Ρομάν «χτύπησε» ξανά. Δύο γκολ στο ημίχρονο στο ματς κυπέλλου με τον Βόλο, το ένα για Όσκαρ! Ο Ουκρανός επιθετικός στην πρώτη του φετινή παρουσία στην ενδεκάδα των Πειραιωτών έχει ήδη σκοράρει δύο φορές στα πρώτα 45 λεπτά. Σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο τον Ελ Κααμπί, αλλά και τον Ταρέμι. Με τον Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε στην δράση τις αρχές του μήνα μπαίνοντας αλλαγή με την ΑΕΛ, όπως και με Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ.





Κόντρα στον Βόλο «άνοιξε λογαριασμό» για την φετινή σεζόν και συνάμα «φώναξε» στον Μεντιλίμπαρ πως είναι ξανά εδώ. Ο Βάσκος τεχνικός που έχει τρεις επιθετικούς από το πάνω ράφι και τον πιο γλυκό πονοκέφαλο για να επιλέγει σε κάθε ματς…



