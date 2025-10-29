«Δυναμίτης» ο Ολυμπιακός και 4-0 στο ημίχρονο, κόντρα στον Βόλο (vids)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί στο ημίχρονο απέναντι στους Θεσσαλούς, καταφέρνοντας να σκοράρουν τέσσερις φορές μέσα σε 45 λεπτά. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ζουλιάν Μπιανκόν οι οποίοι σκόραραν από δύο γκολ.

Τον… χορό των γκολ άνοιξε ο Μπιανκόν με τον Γάλλο να παίρνει την κεφαλιά ύστερα από το κόρνερ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και να γράφει το 1-0 στο 4′ για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.





Στο φινάλε του ημιχρόνου οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί σκοράροντας άλλες τρεις φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά, μετά το σουτ του Μουζακίτη όπου η μπάλα κόντραρε ευνοώντας τον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή ο οποίος έκανε το 2-0 στο 43′.





Ένα λεπτό μετά, ο Ουκρανός φορ βρέθηκε αμαρκάριστος εκτός περιοχής άφησε την μπάλα να σκάσει και με ένα ασύλληπτο σουτ νίκησε τον Αντεμπάγιο για να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ.





Τέλος, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαζίτζι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Μπιανκόν πετάχτηκε από κοντά και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 4-0 με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.



