Ο Ολυμπιακός ψάχνει το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στον Βόλο
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (29/10, 17:30), και θέλει να πετύχει τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα ματς.
Για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (29/10, 17:30), με στόχο το απόλυτο στα δύο πρώτα παιχνίδια του στη διοργάνωση.
Οι Πειραιώτες έχουν δώσει μόνο ένα ματς αυτό στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα, τον οποίο και νίκησαν με 2-1, αφού η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, συνέπεσε με τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Με αλλαγές ο Ολυμπιακός
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών, η οποία έχει αρκετές αλλαγές στην σε σχέση με το τελευταίο ματς της Super League και τη νίκη με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Γκαρθία, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, ενώ δεν μπήκαν σε αυτή ούτε οι Μαρτίνς και Ορτέγκα που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και δεν είναι 100% έτοιμοι. Τέλος εκτός έμεινε για προληπτικούς λόγους και ο Τσικίνιο, ο οποίος αγωνίστηκε στο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ, αλλά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από το ματς με την ομάδα της Μαγνησίας.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι
Με αρκετές απουσίες ο Βόλος
Οι Θεσσαλοί θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες κόντρα στους Ερυθρόλευκους, αφού ο Χουάν Φεράντο θέλησε να αφήσει εκτός αποστολής σημαντικούς ποδοσφαιριστές για να τους ξεκουράσει ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής άφησε τους Σιαμπάνη, Σόρια, Χέρμανσον, Φορτούνα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα, Μαρτίνες και Χάμουλιτς. Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Αντεμπάγιο, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Κύρκος, Ασεχνούν, Πίντσι, Θαρθάνα, Μακνί.
