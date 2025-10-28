Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την 28η Οκτωβρίου (pic)

Σπουδαία μέρα η σημερινή για την Ελλάδα που γιορτάζει την επέτειο του «Όχι». Με αφορμή, λοιπόν, τους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο διοικητικός ηγέτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκαναν μια κοινή ανάρτηση θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα.

«Ζήτω η Ελλάδα! / Happy National Day, ανέφερε το μήνυμα των Πειραιωτών και του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη