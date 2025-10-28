Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θέλει ακόμια μία νίκη στον θεσμό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών, η οποία έχει αρκετές αλλαγές στην σε σχέση με το τελευταίο ματς της Super League και τη νίκη με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Γκαρθία, Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Μαρτίνς, Ορτέγκα που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και δεν είναι 100% έτοιμοι.

Τέλος εκτός έμεινε για προληπτικούς λόγους και ο Τσικίνιο, ο οποίος αγωνίστηκε στο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ, αλλά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από το ματς με την ομάδα της Μαγνησίας. Κάτι που είναι απόλυτα λογικό, καθώς ακολουθούν δύσκολοι και συνεχόμενοι αγώνες σε πρωτάθλημα και Champions League.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει δώσει μονάχα ένα ματς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αυτό στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα, το οποίο και νίκησε με 2-1 και τον Μέχντι Ταρέμι να πετυχαίνει και τα δύο γκολ των ερυθρολεύκων.