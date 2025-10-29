Ο Μπιανκόν άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με το… καλημέρα στην αναμέτρηση με τον Βόλο, με σκόρερ τον Μπιανκόν.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Καραϊσκάκη για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ νωρίς νωρίς στην αναμέτρηση.
Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και ο Μπιανκόν έπιασε την κεφαλιά για το 1-0 του Ολυμπιακού μόλις στο 4ο λεπτό.
Δείτε το γκολ του Μπιανκόν
