Ο Μπιανκόν άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Καραϊσκάκη για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ νωρίς νωρίς στην αναμέτρηση.

Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και ο Μπιανκόν έπιασε την κεφαλιά για το 1-0 του Ολυμπιακού μόλις στο 4ο λεπτό.

Δείτε το γκολ του Μπιανκόν




