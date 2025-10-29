Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα του, η οποία έχει αρκετές αλλαγές αφού ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να κάνει φουλ ροτέισον στην ομάδα του.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τετράδα της άμυνας, η οποία αποτελείται από τέσσερα στόπερ, με τους Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μάντσα και Βέζο να παίρνουν θέση μπροστά από τον Πασχαλάκη. Βεβαίως, οι δύο εξ αυτούς θα αγωνιστούν στα άκρα της άμυνας, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ο Μπρούνο έμεινε στον πάγκο, καθώς αναμένεται να είναι ο βασικός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού στο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Σιπιόνι, Μουζακίτης και Νασιμέντο βρίσκονται στο κέντρο, στα άκρα παίζουν οι Στρεφέτσα, Γιαζίτσι και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα:

Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάντσα, Βέζο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYVOL #GreekCup pic.twitter.com/VHJGgZSLFj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 29, 2025

Εκτός αποστολής είχαν μείνει οι Τζολάκης, Ρέτσος, Γκαρθία, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, ενώ δεν μπήκαν σε αυτή ούτε οι Μαρτίνς και Ορτέγκα που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και δεν είναι 100% έτοιμοι.

Τέλος εκτός έμεινε για προληπτικούς λόγους και ο Τσικίνιο, ο οποίος αγωνίστηκε στο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ, αλλά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από το ματς με την ομάδα της Μαγνησίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει δώσει μονάχα ένα ματς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αυτό στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα, το οποίο και νίκησε με 2-1, με τον Μέχντι Ταρέμι να πετυχαίνει και τα δύο γκολ.