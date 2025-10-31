Βαλμπουενά: «Αγαπώ τον Ολυμπιακό, μόνο για αυτόν θα έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία»
Ο Ματιέ Βαλμπουενά μίλησε στην γαλλική L’ Equipe και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ – Τι είπε για το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Συνέντευξη στην L’ Equipe έδωσε ο Ματιέ Βαλμπουενά, με τον 41χρονο βετεράνο να μιλά για το δέσιμό του με την Ελλάδα κι τον Ολυμπιακό, την αγάπη του για τη Μαρσέιγ, αλλα και για το αν σκέφτεται πως πλησιάζει το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ματιέ Βαλμπουενά
Για το «δέσιμό» του με τον Ολυμπιακό: «Αγαπώ τον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ το ίδιο. Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μου έχει δώσει τόση αγάπη. Μόνο για τον Ολυμπιακό θα έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία. Έχω κάποιους συμπαίκτες που έχουν γεννηθεί το 2007!».
Για το πώς ήρθε στον Ολυμπιακό: «Όλα οφείλονται στον Ζοσέ (σ.σ. Ανιγκό, αθλητικό διευθυντή της ακαδημίας). Είναι ο παράγοντας Χ στην καριέρα μου. Με έφερε εδώ για πρώτη φορά στα 35 μου, και έπαιξα στο Champions League στα 35 ή 36 μου. Ερχόμουν από τη Φενέρμπαχτσε και ήρθα εδώ απρόθυμα. Φανταζόμουν μια παλιά πόλη και έπεσα θύμα της μαγείας της. Λατρεύω τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Και όταν ο Ζοσέ με κάλεσε για την δεύτερη ομάδα, δεν δίστασα. Το να ξανασμίγουμε 20 χρόνια αργότερα είναι μαγικό. Και περνάω υπέροχα. Μερικές φορές είμαι λίγο κουρασμένος, αλλά είναι ένα καλό είδος κούρασης. Κάποια πρωινά είναι πιο δύσκολα. Υπάρχουν μυϊκοί πόνοι, πόνος στο γόνατο, πόνος στον αστράγαλο… Αλλά μια προθέρμανση, ένα καλό μικρό μασάζ πριν από την προπόνηση και όλα είναι καλά. Έχω πάντα κίνητρο. Όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Μπορώ να πω ότι η δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες θέλουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό και είναι δύσκολο να το πετύχουν».
Για το αν σκέφτεται το τέλος της καριέρας του: «Δεν το πολυσκέφτομαι. Θα δούμε τι θα κάνω τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Πάντως το προσεγγίζω σαν να είναι οι τελευταίες μου στιγμές ως ποδοσφαιριστής. Σίγουρα όταν σταματήσω θα είναι πολύ δύσκολα, θα νιώσω ένα τεράστιο κενό».
Για την αγάπη του για τη Μαρσέιγ: «Η Μαρσέιγ είναι η αγαπημένη μου ομάδα, έπαιξα 331 παιχνίδια εκεί. Είναι ένας θρυλικός σύλλογος, με μοναδική ιστορία και ο κόσμος τους μου έχει δώσει τα πάντα. Πλέον έχω συμφιλιωθεί με κάποιους από τους οργανωμένους τους. Εδώ στην Ελλάδα όταν μιλάω για τη Μασσαλία μού λένε πως είναι επικίνδυνα αλλά απαντάω ‘σταματήστε, είναι μια φανταστική πόλη με φοβερούς φιλάθλους’».
