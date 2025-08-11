Βαλμπουενά: «Το να φοράω ξανά το έμβλημα του Ολυμπιακού είναι προνόμιο» (pic)
Ο Ματιέ Βαλμπουενά αναφέρθηκε την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας ότι είναι προνόμιο να φορά ξανά το έμβλημα το Ερυθρόλευκων.
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ώστε να βοηθήσει τη Β’ ομάδα να πετύχει τους στόχους της στη Superleague 2 στην οποία θα αγωνιστεί ξανά.
Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έκανε μάλιστα και την πρώτη του ανάρτηση μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι προνόμιο για εκείνον να φορά ξανά το έμβλημα των Πειραιωτών.
Η ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά:
«Με απέραντη συγκίνηση και απερίγραπτη υπερηφάνεια ανακοινώνω την επιστροφή μου στον Ολυμπιακό – έναν σύλλογο που έχει χαράξει τόση χαρά και τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές στην καρδιά μου.
Το να φοράω ξανά αυτό το έμβλημα είναι ένα προνόμιο, αλλά το να έχω τώρα την ευκαιρία να μεταδώσω στη νεότερη γενιά τις αξίες που με διαμόρφωσαν είναι ένα πραγματικό δώρο. Το να τερματίζω την καριέρα μου εδώ, μαζί σας, αγαπητοί φίλαθλοι, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες. Πάμε Ολυμπιακέ!».
Υπενθυμίζεται πως ο Ματιέ Βαλμπουενά είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στις 27 Μαΐου 2019. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 και μετά τις καλές επιδόσεις του στην ομάδα είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2021.
Ήταν στις 10 Ιουλίου του 2023 που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ύστερα από τέσσερα χρόνια παρουσίας με την ερυθρόλευκη φανέλα. Είχε 150 συμμετοχές με 18 γκολ και 43 ασίστ. Με τους Πειραιώτες κατέκτησαν τρία Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.
