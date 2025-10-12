Σπουδαίο επίτευγμα από τον Βαλμπουενά: Έφτασε τα 800 ματς καριέρας (pic)

Ο Ολυμπιακός Β’ φιλοξενείται το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) από την Athens Kallithea, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, με τον 41χρονο Ματιέ Βαλμπουενά στην αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Μάλιστα, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έφτασε σε ένα μοναδικό ορόσημα στην πολύχρονη καριέρα του, αφού η σημερινή του παρουσία είναι η 800ή σε επίπεδο συλλόγων.

Στην τρίτη του παρουσία με την Β’ ομάδα του Ολυμπιακού και 153η συνολικά και με τα ερυθρόλευκα της πρώτης ομάδας, ο Βαλμπουενά έφτασε τα 800 επίσημα ματς σε επίπεδο συλλόγων, έχοντας σκοράρει 109 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 166 ασίστ.

Όπως είναι φυσικό, ο Γάλλος έχει τα περισσότερα ματς με τη Μαρσέιγ (330), ενώ δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Ολυμπιακός, με την φανέλα του οποίο έχει αγωνιστεί σε 150 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας 18 γκολ και 43 ασίστ, από το 2019 μέχρι και το 2023, όταν και αποχώρησε για την Κύπρο.

Το ιστορικό ρεκόρ του Βαλμπουενά με την Athens Kallithea και οι υπόλοιπες 799 εμφανίσεις