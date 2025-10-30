Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια

Το βράδυ του Σαββάτου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη στο Καραϊσκάκη για την 9η αγωνιστική της Super League, και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» θα δώσει και πάλι βροντερό «παρών» στο φαληρικό γήπεδο. Οι οπαδοί της ομάδας αναμένεται να κάνουν και πάλι καμίνι το «σπίτι» της ομάδας σε ένα δυνατό παιχνίδι, αφού ήδη έχουν «φύγει» περισσότερα από 31.000 εισιτήρια.

Συνεχίζεται μέσω ίντερνετ η διάθεση

Μοιραία, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στους εντός έδρας αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας, το sold out πρέπει να θεωρείται δεδομένο, από τη στιγμή που απομένουν πρακτικά μόλις λίγες εκατοντάδες «μαγικά χαρτάκια», δύο 24ωρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού (1/11, 20:00). Ο κόσμος της ομάδας συνεχίζει φυσικά να επιβεβαιώνει ότι είναι ο «δωδέκατος» παίκτης της, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» σε τρία «μέτωπα».

Υπενθυμίζεται ότι τα εναπομείναντα εισιτήρια, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδες του συλλόγου.