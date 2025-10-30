Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια
Δεδομένο πρέπει να θεωρείται για ακόμη μια φορά φέτος το sold out στο Καραϊσκάκη και το Ολυμπιακός - Άρης το Σάββατο, αφού έχουν ήδη φύγει πάνω από 31.000 εισιτήρια.
- Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
- Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία
- Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό στη Γαλλία - Ηταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς
- Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης από λεωφορείο στον Πειραιά – Σε σοβαρή κατάσταση η 72χρονη
Το βράδυ του Σαββάτου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη στο Καραϊσκάκη για την 9η αγωνιστική της Super League, και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» θα δώσει και πάλι βροντερό «παρών» στο φαληρικό γήπεδο. Οι οπαδοί της ομάδας αναμένεται να κάνουν και πάλι καμίνι το «σπίτι» της ομάδας σε ένα δυνατό παιχνίδι, αφού ήδη έχουν «φύγει» περισσότερα από 31.000 εισιτήρια.
Συνεχίζεται μέσω ίντερνετ η διάθεση
Μοιραία, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στους εντός έδρας αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας, το sold out πρέπει να θεωρείται δεδομένο, από τη στιγμή που απομένουν πρακτικά μόλις λίγες εκατοντάδες «μαγικά χαρτάκια», δύο 24ωρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού (1/11, 20:00). Ο κόσμος της ομάδας συνεχίζει φυσικά να επιβεβαιώνει ότι είναι ο «δωδέκατος» παίκτης της, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» σε τρία «μέτωπα».
Υπενθυμίζεται ότι τα εναπομείναντα εισιτήρια, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδες του συλλόγου.
- Ο Χάρι Κέιν κυνηγά ρεκόρ δεκαετίας του Λιονέλ Μέσι (pic)
- Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
- Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
- Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
- LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
- Τένις ξανά στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια και ο Τζόκοβιτς καλωσορίζει το κοινό στα ελληνικά (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις