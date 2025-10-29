Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Βόλο και διπλασίασε τις νίκες του στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, συντρίβοντας 5-0 τον σύλλογο της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, όμως αυτό δεν επηρέασε ούτε τον ρυθμό ούτε την αποτελεσματικότητά της, αφού κατάφερε να κάνει το κλασικό παιχνίδι της και να φτάσει τελικά σε μια άνετη νίκη.

Πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ζουλιάν Μπιανκόν που πέτυχαν από δύο γκολ, δύο ασίστ (στο 1-0 και το 3-0) είχε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ενώ ένα γκολ και άλλη μία ασίστ (4-0) είχε ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στα ματς που ακολουθούν κόντρα σε Άρη και Αϊντχόφεν για πρωτάθλημα και Champions League, αντίστοιχα.

Πως ξεκίνησαν

Φουλ ροτέισον από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε αυτό το παιχνίδι, αφού η συνέχεια είναι δύσκολη, το Σάββατο κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα και την επόμενη Τρίτη απέναντι στην Αϊντχόφεν για το Champions League. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από ισάριθμα στόπερ! Βεβαίως, ρόλο αριστερού μπακ είχε ο Βέζο και δεξιού ο Καλογερόπουλος, με τους Μάντσα και Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας. Σιπιόνι – Μουζακίτης ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ, με τον Νασιμέντο μπροστά τους. Αριστερά ξεκίνησε ο Στρεφέτσα, δεξιά ο Γιαζίτζι και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσουκ.

Για τον Βόλο, ο Χουάν Φεράντο επέλεξε σχήμα 4-3-3, με τον Αντεμπάγιο στο τέρμα, αριστερά στην άμυνα τον Σινανάι, δεξιά τον Μύγα και τους Κάργα – Τριανταφύλλου στα στόπερ. Ασεχνούν, Γρόσδης και Μπουζούκης συνέθεσαν την τριάδα των χαφ, αριστερά στα εξτρέμ ξεκίνησε ο Πίντσι, δεξιά ο Θαρθάνα, με σέντερ φορ τον Μακνί.

Φουλ πίεση από την αρχή και γρήγορο προβάδισμα

Παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, ο Ολυμπιακός έπαιξε από τα πρώτα λεπτά με το κλασικό του στυλ -ειδικά εντός έδρας- με πολύ έντονη πίεση και πολύ παιχνίδι από τις πτέρυγες. Από τη στιγμή που μάλιστα προηγήθηκε γρήγορα στην πρώτη του φάση νωρίς-νωρίς στο ματς, στη συνέχεια δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Αυτό το 1-0 ήρθε στη φάση του 5ου λεπτού, όταν μετά από κόρνερ του Στρεφέτσα, ο Μπιανκόν σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με ωραία καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Για αρκετή ώρα που ακολούθησε το γκολ του Γάλλου, ο Ολυμπιακός διατηρούσε με άνεση την κατοχή της μπάλας και τον συνολικό έλεγχο του αγώνα, χωρίς να απειλείται στην άμυνα ούτε στο ελάχιστο. Αντίστοιχα όμως, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για ένα μισάωρο δυσκολευόταν να βρει πολλούς διαδρόμους απέναντι σε έναν Βόλο που ακόμη και μετά το γκολ που δέχθηκε έπαιζε φουλ άμυνα, σχεδόν με μια ενδεκάδα μέσα στην περιοχή του.

Στο 19′ και το 38′ ο Νασιμέντο είχε δύο πανομοιότυπες φάσεις, με ατομικές ενέργειες και πλασέ με το δεξί από διαγώνια θέση μέσα αριστερά στην περιοχή, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Ενδιάμεσα, ο Αντεμπάγιο είχε μπλοκάρει μια κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο 27′ και στο 32′ μια κεφαλιά του Πίντσι από σέντρα του Θαρθάνα αποτέλεσε τη μοναδική φάση του Βόλου στο πρώτο 45λεπτο.

Όλα τελείωσαν με 3 ακόμη γκολ σε 5 λεπτά

Στο κρισιμότερο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και καθάρισε το ματς οροστικά. Στο 43′ ο Γιαζίτζι εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Μουζακίτη που σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε, στρώθηκε στον Γιάρεμτσουκ και ο Ουκρανός από κοντά έγραψε το 2-0. Μετά το γκολ αυτό, ο Βόλος κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε και το 3-0 με ένα απίθανο γκολ του Ουκρανού φορ. Μετά από βολέ του Αντεμπάγιο που απομακρύνθηκε από την άμυνα, ο Στρεφέτσα βρήκε τον «ερυθρόλευκο» σέντερ φορ με κεφαλιά και αυτός, αφού γύρισε το σώμα του με ένα τρομερό βολέ στην κίνηση αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στο «Γ» του Αντεμπάγιο.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιαζίτζι εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, ο Μπιανκόν ήταν αυτός που πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και από κοντά σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0.

Νέες αλλαγές, ένα ακόμη γκολ

Ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου πως τίποτα δεν θα άλλαζε επί της ουσίας στο ματς, με μοναδική εκκρεμότητα το τελικό σκορ. Οι δύο προπονητές έκαναν σταδιακά τις αλλαγές τους, με τον Ολυμπιακό φυσικά να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο 51′ και το 54′ ο Βόλος είχε δύο καλές στιγμές με τον Μακνί, η πρώτη με κεφαλιά, η δεύτερη με ένα σουτ εντός περιοχής, όμως ο Πασχαλάκης… έπιασε δουλειά και καθάρισε και τις δύο φάσεις. Στο 55′ ο Νασιμέντο έκανε ένα διαγώνιο πλασέ που απέκρουσε σταθερά ο Αντεμπάγιο και στο 66′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι. Σε προσπάθειά του να μπλοκάρει ένα γέμισμα, ο γκολκίπερ του Βόλου έκανε μια άτσαλη έξοδο και γκρέμισε τον Πνευμονίδη, με τον Ζαμπαλά να δείχνει τη λευκή βούλα. Στο 67′ ο Γιουσούφ Γιαζίτζι το εκτέλεσε εύστοχα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Στο τελευταίο 20λεπτο τα πάντα… έσβησαν, υπήρξαν κάποιες τελικές κυρίως από πλευράς Ολυμπιακού, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε. Καλή, «γεμάτη» εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους» που ευχαρίστησαν τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο και έκαναν το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο 1-0 από τον Ολυμπιακό, από μια στατική φάση μόλις στο 5ο λεπτό και στην πρώτη του ευκαιρία, ουσιαστικά έστειλε στα σκουπίδια το όποιο τακτικό πλάνο του Βόλου που φάνηκε ότι είχε μπει στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό με μοναδικό στόχο να κρατήσει το μηδέν. Κάτι που δεν πήγε και… τόσο καλά!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης έκανε τη διαφορά σε αυτό το ματς για τους «ερυθρόλευκους» από τη μέση και μπροστά. Ο Ουκρανός πήρε τη σκυτάλη από Ελ Κααμπί και Ταρέμι και έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ματς που τίποτα δεν έχει πάει καλά για τους ηττημένους, είναι άδικο να χρεωθεί κάποιος τον τίτλο του χειρότερου. Σίγουρα, πάντως, τίποτα δεν δούλεψε στη μεσαία γραμμή του Βόλου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Μοναδική φάση που αξίζει σχολιασμού, μέχρι δηλαδή να κάνει το 4-0 ο Ολυμπιακός και να «τελειώσει» το ματς, ήταν αυτή του 21ου λεπτού. Ο Γιαζίτζι μαρκαρίστηκε από πίσω από τον Γρόσδη, ο Τούρκος έπεσε με τα πόδια των δύο παικτών να μπλέκονται, όμως ο Ζαμπαλάς έδειξε να συνεχιστεί το ματς. Σωστό το πέναλτι που δίνει στο δεύτερο ημίχρονο στον Ολυμπιακό σε μια πολύ άτσαλη έξοδο του Αντεμπάγιο.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Φώτιος Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Η αναμέτρηση διεξήχθη χωρίς τη χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζουλιάν Μπιανκόν (5′, 45+2′), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (43′, 44′), Γιουσούφ Γιαζίτζι (67′ πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (71′ Ροντινέι), Μάντσα, Βέζο (71′ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71′ Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ (59′ Πνευμονίδης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Σινανάι, Κάργας (46′ Λαγωνίδης), Τριανταφύλλου, Μύγας (56′ Τασιούρας), Ασεχνούν (76′ Προύντζος), Γρόσδης, Μπουζούκης, Θαρθάνα, Πίντσι (70′ Κύρκος), Μακνί (71′ Λεγκίσι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η 4η αγωνιστική (3/12):

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Βόλος – Αιγάλεω