Ολυμπιακός: Δείτε και τα πέντε γκολ από το παιχνίδι με τον Βόλο (vids)
Παρακολουθήστε βίντεο με όλα τα γκολ του αγώνα Κυπέλλου Betsson του Ολυμπιακού με τον Βόλο, στο οποίο οι Πειραιώτες επικράτησαν με το εμφατικό 5-0.
Ένα εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο, του οποίου και επιβλήθηκε με 5-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Τον… χορό των γκολ άνοιξε ο Μπιανκόν με τον Γάλλο να παίρνει την κεφαλιά ύστερα από το κόρνερ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και να γράφει το 1-0 στο 4′ για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Στο φινάλε του ημιχρόνου οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί σκοράροντας άλλες τρεις φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά, μετά το σουτ του Μουζακίτη όπου η μπάλα κόντραρε ευνοώντας τον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή ο οποίος έκανε το 2-0 στο 43′.
Ένα λεπτό μετά, ο Ουκρανός φορ βρέθηκε αμαρκάριστος εκτός περιοχής άφησε την μπάλα να σκάσει και με ένα ασύλληπτο σουτ νίκησε τον Αντεμπάγιο για να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ.
Τέλος, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαζίτζι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Μπιανκόν πετάχτηκε από κοντά και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 4-0 με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν και πέμπτο γκολ, αυτή τη φορά από το σημείο του πέναλτι. Ο Πνευμονίδης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον Γιαζίτζι να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει για το 5-0.
