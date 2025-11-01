Ολυμπιακός – Άρης: Να πατήσουν κορυφή θέλουν οι «ερυθρόλευκοι», για την έκπληξη οι «κίτρινοι» στο Φάληρο

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Φάληρο και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου (1/11, 20:00 – COSMOTE SPORT 1 HD), εκεί όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη, για την 9η αγωνιστική της Superleague.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει τη νίκη που θα την ανεβάσει -έστω και προσωρινά- στην πρώτη θέση και θα περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αύριο (2/11, 19:30) τον Πανσερραϊκό. Παράλληλα, το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ θέλει να ξεπεράσει τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και να παραμείνει σε τροχία πεντάδας. Στους 19 βαθμούς οι Πειραιώτες, στους 12 οι Θεσσαλονικείς.

Χωρίς Έσε ο Ολυμπιακός

Στους 23 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι οι Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον πρώτο να είναι τραυματίας και τον δεύτερο να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά να προφυλάσσεται ενόψει και της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν την ερχόμενη Τρίτη (4/10, 22:00), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άλλη, στην αποστολή βρίσκεται ο Ζέλσον Μάρτινς, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενόψει της αναμέτρησης με τους Θεσσαλονικείς.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Με πολλές απουσίες ο Άρης

Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε μετά το τέλος της προπόνησης την αποστολή, στην οποία συμπεριέλαβε τόσο τον Κάρλες Πέρεθ, όσο και τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα απουσιών. Συγκεκριμένα, έμειναν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου, αλλά και ο Βοριαζίδης.

Η αποστολή του Άρη: Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Χαρούπας.