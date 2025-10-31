Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με δυο πολύ σημαντικές επιστροφές αλλά και εννιά απουσίες θα παραταχθεί ο Άρης στο αυριανό (1/11, 20:00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε μετά το τέλος της μεσημεριανής προπόνησης την αποστολή, στην οποία συμπεριέλαβε τόσο τον Κάρλες Πέρεθ, όσο και τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα απουσιών. Συγκεκριμένα, έμειναν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου, αλλά και ο Βοριαζίδης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (01/11), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (20:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Fabiano Leismann, Martin Frydek, Hamza Mendyl, Gabriel Misehouy, Tino Kadewere, Σωκράτης Διούδης, Τάσος Δώνης (τραυματίες), Dudu Rodrigues (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».