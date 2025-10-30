sports betsson
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Έστω και χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ως τώρα στη σεζόν, ο Άρης έχει καταφέρει ως τώρα να πετύχει το ζητούμενο στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αυτό δεν ήταν άλλο από το απόλυτο (3Χ3) το οποίο ολοκληρώθηκε με το 3-1 επί του Αιγάλεω, ώστε να πάει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης έχοντας το «πάνω χέρι», μετά και την βαριά ήταν που είχε γνωρίσει ο δικέφαλος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από τον Λεβαδειακό.

Στόχος των ομάδων που συμμετέχουν στη League Phase είναι η πρόκριση και ιδανικότερα η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 4άδα, καθώς έτσι γλιτώνεις μια ολόκληρη φάση και προκρίνεσαι απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Αφήνοντας έτσι τις ομάδες που τερμάτισαν από το 5-12 να παίζουν μεταξύ τους, ενώ οι παρακάτω αποκλείονται.

Μέχρι στιγμής ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης και ΑΕΚ έχουν το απόλυτο (3χ3), όπως και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο (6β. δηλαδή). Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έχει 3 βαθμούς επίσης σε δύο ματς, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Μαρκό.

Συνεπώς ο Άρης που θα παίξει με τον συμπολίτη του στις 3/12 έχει ευκαιρία, αφενός να κάνει το 4Χ4 και να έχει πολλές πιθανότητες για την 4άδα (υπάρχουν κριτήρια ισοβαθμίας με πρώτο την διαφορά τερμάτων – παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω), αφετέρου να «κρατήσει» τον δικέφαλο στο 5-12, αν όχι και να τον οδηγήσει σε αποκλεισμό.

Και μπορεί τη δεδομένη στιγμή ο Άρης να μην «πατάει καλά» αγωνιστικά, επηρεασμένος από τους πάρα πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν πλήξει από την αρχή της χρονιάς, κανείς όμως δεν γνωρίζει τα δεδομένα σε έναν μήνα από τώρα. Αν δηλαδή η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει βρει την αγωνιστική της ταυτότητα και αν ο ΠΑΟΚ που τώρα είναι σε εξαιρετική φόρμα, θα είναι στην ίδια κατάσταση και σε περίπου τέσσερις εβδομάδες από τώρα.

Αυτή η στιγμή ο «Θεός του πολέμου» έχει απολογισμό στα γκολ 5-1 ενώ οι ασπρόμαυροι 5-5. Βεβαίως η ομάδα του Λουτσέσκου θα έχει την πολυτέλεια, παίζοντας το δικό της 4ο και τελευταίο παιχνίδι με τη Μαρκό στις 17 Δεκεμβρίου, τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να περάσει (το κυριότερο πόσα γκολ χρειάζεται).

Η βαθμολογία το Κύπελλο Ελλάδας σε τρεις αγωνιστικές

Γι αυτό ο Άρης στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να στοχεύσει στη νίκη και όχι στην ισοπαλία γιατί μετά θα… μπλέξει. Οχι όσον αφορά την πρόκριση που την έχει ουσιαστικά ήδη εξασφαλίσει με το 3Χ3, αλλά στο θέμα της πρώτης 4άδας.

Φυσικά όσες ομάδες έχουν αυτή τη στιγμή το απόλυτο δεν σημαίνει κι ότι θα το κρατήσουν. Για παράδειγμα ΑΕΚ και ΟΦΗ που έχουν 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή, παίζουν στις 3/12 αντίπαλοι στην ΟΠΑΠ Αρένα. Συνεπώς δεν μπορούν να κερδίσουν και οι δύο.

Αν υποτεθεί οτι η φαβορί στο ζευγάρι αυτό είναι η «Ένωση» (τα τέρματά της είναι 4-1) τότε αν ο Άρης κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 1-0 (άρα τα γκολ του θα πάνε στο 6-1), τότε η ομάδα του Νίκολιτς θα χρειάζεται νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για να του «κλέψει» την 4άδα.

Από την άλλη θα πει κάποιος ότι το ματς με την ομάδα του Λουτσέσκου δεν προσφέρεται για πολλά γκολ όπως ίσως προσφέρεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους σαφώς πιο αδύναμους Κρητικούς.

Αυτά εφόσον βεβαίως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν το 2Χ2 με Κηφισιά εντός και Καβάλα εκτός οι πράσινοι και με Ελλά Σύρου και Ηρακλή οι ερυθρόλευκοι (έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από τον Άρη) όπως άλλωστε είναι το πιθανότερο.

Μην ξεχνάμε και τον υπολογίσιμο Λεβαδειακό (9 βαθμούς με 7-2 τέρματα) ο οποίος την 4η αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μαρκό, έναν αντίπαλο που είναι του «χεριού του» προφανώς.

Στην περίπτωση τώρα που ο Άρης δεν καταλάβει μια εκ των πρώτων τεσσάρων θέσεων ώστε να προκριθεί απευθείας στα πρκριματικά και να γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο, δεν θα έλεγε όχι στην 5η θέση εφοσον 4ος ήταν ο Λεβαδειακός.

Κι αυτό καθώς εφόσον η ομάδα του Χιμένεθ περνούσε τον γύρο των πλέι οφ (ενδιάμεσος) τότε στους «8» θα αντιμετώπιζε τους Βοιωτούς, έναν σαφώς πιο βατό αντίπαλο σε σχέση με κάποια από τις άλλες μεγάλες ομάδες.

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του Κυπέλλου

Κύπελλο Ελλάδας 2025-26: Τι ισχύει με το νέο φορμάτ από τη League Phase και μετά

Στη League Phaseκάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες (δύο εντός έδρας και δύο εκτός) από τους συνολικά 40 αγώνες. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες θα παίζουν με βάση την κατάταξή τους στη League Phase.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 της League Phase, συνεχίζουν στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθούν σε μονά παιχνίδια (γηπεδούχος η ομάδα που είναι ψηλότερα στην κατάταξη), με τα ζευγάρια να σχηματίζονται ως εξής:

  • Ο 5ος με τον 12ο
  • Ο 6ος με τον 11ο
  • Ο 7ος με τον 10ο
  • Ο 8ος με τον 9ο

Κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
2. Η καλύτερη επίθεση
3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Οι περισσότερες νίκες
5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Πλέι οφ

Σε αυτά συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η μέχρι και τη 12η θέση.

Ο 5ος θα παίξει με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε κατευθείαν στα πέναλτι, δεν θα μεσολαβήσει παράταση.

Προημιτελικοί

Και σε αυτή τη φάση θα διεξάγονται μονοί αγώνες. Ως γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθούμε και πάλι στα πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

  • 1ος vs νικητή του ζευγαριού 8ου -9ου
  • 2ος vs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου
  • 3ος vs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου
  • 4ος vs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση αν χρειαστεί. Και εδώ τα ζευγάρια πάνε με βάση την κατάταξη.

  • 1ος vs νικητή του ζευγαριού 8ου -9ου εναντίον 4ος vs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου
  • 2ος vs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου εναντίον 3ος vs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου

Τελικός

Στο ΟΑΚΑ με παράταση και πέναλτι. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα του πρώτου ημιτελικού.

Headlines:
Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση
Κόσμος 31.10.25

Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Συγκλονισμένος και τρομοκρατημένος από την βία δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει κριτική έναντι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο