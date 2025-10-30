Έστω και χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ως τώρα στη σεζόν, ο Άρης έχει καταφέρει ως τώρα να πετύχει το ζητούμενο στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αυτό δεν ήταν άλλο από το απόλυτο (3Χ3) το οποίο ολοκληρώθηκε με το 3-1 επί του Αιγάλεω, ώστε να πάει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης έχοντας το «πάνω χέρι», μετά και την βαριά ήταν που είχε γνωρίσει ο δικέφαλος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από τον Λεβαδειακό.

Στόχος των ομάδων που συμμετέχουν στη League Phase είναι η πρόκριση και ιδανικότερα η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 4άδα, καθώς έτσι γλιτώνεις μια ολόκληρη φάση και προκρίνεσαι απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Αφήνοντας έτσι τις ομάδες που τερμάτισαν από το 5-12 να παίζουν μεταξύ τους, ενώ οι παρακάτω αποκλείονται.

Μέχρι στιγμής ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης και ΑΕΚ έχουν το απόλυτο (3χ3), όπως και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο (6β. δηλαδή). Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έχει 3 βαθμούς επίσης σε δύο ματς, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Μαρκό.

Συνεπώς ο Άρης που θα παίξει με τον συμπολίτη του στις 3/12 έχει ευκαιρία, αφενός να κάνει το 4Χ4 και να έχει πολλές πιθανότητες για την 4άδα (υπάρχουν κριτήρια ισοβαθμίας με πρώτο την διαφορά τερμάτων – παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω), αφετέρου να «κρατήσει» τον δικέφαλο στο 5-12, αν όχι και να τον οδηγήσει σε αποκλεισμό.

Και μπορεί τη δεδομένη στιγμή ο Άρης να μην «πατάει καλά» αγωνιστικά, επηρεασμένος από τους πάρα πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν πλήξει από την αρχή της χρονιάς, κανείς όμως δεν γνωρίζει τα δεδομένα σε έναν μήνα από τώρα. Αν δηλαδή η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει βρει την αγωνιστική της ταυτότητα και αν ο ΠΑΟΚ που τώρα είναι σε εξαιρετική φόρμα, θα είναι στην ίδια κατάσταση και σε περίπου τέσσερις εβδομάδες από τώρα.

Αυτή η στιγμή ο «Θεός του πολέμου» έχει απολογισμό στα γκολ 5-1 ενώ οι ασπρόμαυροι 5-5. Βεβαίως η ομάδα του Λουτσέσκου θα έχει την πολυτέλεια, παίζοντας το δικό της 4ο και τελευταίο παιχνίδι με τη Μαρκό στις 17 Δεκεμβρίου, τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να περάσει (το κυριότερο πόσα γκολ χρειάζεται).

Η βαθμολογία το Κύπελλο Ελλάδας σε τρεις αγωνιστικές

Γι αυτό ο Άρης στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να στοχεύσει στη νίκη και όχι στην ισοπαλία γιατί μετά θα… μπλέξει. Οχι όσον αφορά την πρόκριση που την έχει ουσιαστικά ήδη εξασφαλίσει με το 3Χ3, αλλά στο θέμα της πρώτης 4άδας.

Φυσικά όσες ομάδες έχουν αυτή τη στιγμή το απόλυτο δεν σημαίνει κι ότι θα το κρατήσουν. Για παράδειγμα ΑΕΚ και ΟΦΗ που έχουν 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή, παίζουν στις 3/12 αντίπαλοι στην ΟΠΑΠ Αρένα. Συνεπώς δεν μπορούν να κερδίσουν και οι δύο.

Αν υποτεθεί οτι η φαβορί στο ζευγάρι αυτό είναι η «Ένωση» (τα τέρματά της είναι 4-1) τότε αν ο Άρης κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 1-0 (άρα τα γκολ του θα πάνε στο 6-1), τότε η ομάδα του Νίκολιτς θα χρειάζεται νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για να του «κλέψει» την 4άδα.

Από την άλλη θα πει κάποιος ότι το ματς με την ομάδα του Λουτσέσκου δεν προσφέρεται για πολλά γκολ όπως ίσως προσφέρεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους σαφώς πιο αδύναμους Κρητικούς.

Αυτά εφόσον βεβαίως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν το 2Χ2 με Κηφισιά εντός και Καβάλα εκτός οι πράσινοι και με Ελλά Σύρου και Ηρακλή οι ερυθρόλευκοι (έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από τον Άρη) όπως άλλωστε είναι το πιθανότερο.

Μην ξεχνάμε και τον υπολογίσιμο Λεβαδειακό (9 βαθμούς με 7-2 τέρματα) ο οποίος την 4η αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μαρκό, έναν αντίπαλο που είναι του «χεριού του» προφανώς.

Στην περίπτωση τώρα που ο Άρης δεν καταλάβει μια εκ των πρώτων τεσσάρων θέσεων ώστε να προκριθεί απευθείας στα πρκριματικά και να γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο, δεν θα έλεγε όχι στην 5η θέση εφοσον 4ος ήταν ο Λεβαδειακός.

Κι αυτό καθώς εφόσον η ομάδα του Χιμένεθ περνούσε τον γύρο των πλέι οφ (ενδιάμεσος) τότε στους «8» θα αντιμετώπιζε τους Βοιωτούς, έναν σαφώς πιο βατό αντίπαλο σε σχέση με κάποια από τις άλλες μεγάλες ομάδες.

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του Κυπέλλου

Κύπελλο Ελλάδας 2025-26: Τι ισχύει με το νέο φορμάτ από τη League Phase και μετά

Στη League Phaseκάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες (δύο εντός έδρας και δύο εκτός) από τους συνολικά 40 αγώνες. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες θα παίζουν με βάση την κατάταξή τους στη League Phase.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 της League Phase, συνεχίζουν στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθούν σε μονά παιχνίδια (γηπεδούχος η ομάδα που είναι ψηλότερα στην κατάταξη), με τα ζευγάρια να σχηματίζονται ως εξής:

Ο 5ος με τον 12ο

Ο 6ος με τον 11ο

Ο 7ος με τον 10ο

Ο 8ος με τον 9ο

Κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Πλέι οφ

Σε αυτά συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η μέχρι και τη 12η θέση.

Ο 5ος θα παίξει με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε κατευθείαν στα πέναλτι, δεν θα μεσολαβήσει παράταση.

Προημιτελικοί

Και σε αυτή τη φάση θα διεξάγονται μονοί αγώνες. Ως γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθούμε και πάλι στα πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

1ος vs νικητή του ζευγαριού 8ου -9ου

2ος vs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου

3ος vs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου

4ος vs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση αν χρειαστεί. Και εδώ τα ζευγάρια πάνε με βάση την κατάταξη.

1ος vs νικητή του ζευγαριού 8ου -9ου εναντίον 4ος vs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου

2ος vs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου εναντίον 3ος vs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου

Τελικός

Στο ΟΑΚΑ με παράταση και πέναλτι. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα του πρώτου ημιτελικού.