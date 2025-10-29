Αιγάλεω – Άρης 1-3: Έκανε το 3Χ3 στο Κύπελλο Betsson και συνεχίζει ακάθεκτος για την «4άδα» (vid)

Ακάθεκτος στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει ο Άρης, οποίος νίκησε με 3-1 στην Καρδίτσα το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Παρά τις απουσίες, το ροτέισον από πλευράς Χιμένεθ, αλλά και τον τραυματισμό του Μεντίλ στο 7′ (υπέστη κάκωση στο γόνατο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με τον Τεχέρο να τον αντικαθιστά), οι κιτρινόμαυροι βρήκαν τρία γκολ από κεφαλιά (30′ Ρόουζ, 59′ Σούντμπεργκ, 90+5′ Μορόν), ενώ δύο ασίστ έδωσε ο Μόντσου. Το γκολ των τυπικά γηπεδούχων σημείωσε ο Φοφανά στο 54′ με σουτ.

Έτσι η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε το 3Χ3 στον θεσμό, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση και στόχος του πλέον είναι η εξασφάλιση μιας εκ των τεσσάρων πρώτων θέσεων ώστε να περάσει απευθείας στα προημιτελικά.

Τρίτη ήττα για το Αιγάλεω που παραμένει στις τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμό.

Μετά το 15′ ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να απειλεί. Αρχικά με ένα σουτ του Σίστο (15′), εν συνεχεία με πλασέ του Φαντινγκά (25′), ενώ στο 27′ σκόραρε με τον Μορόν ωστόσο ακυρώθηκε καθώς ο Ισπανός ήταν σε θέση οφσάιντ.

Εν τέλει το 0-1 ήρθε τρία λεπτά αργότερα (30′) από εκτέλεση κόρνερ του Μορουτσάν, ο Ρόουζ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Καρδίτσας.

Το Αιγάλεω από την πλευρά του δεν «φάνηκε» ιδιαίτερα επιθετικά στο πρώτο μέρος, απλά ανησύχησε τους κίτρινους σε 1-2 περιπτώσεις κυρίως από δικά τους αβίαστα λάθη.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι γηπεδούχοι ήταν πιο «ζωηροί» και σε μια στιγμή αδράνειας των φιλοξενούμενων στο 54′ ισοφάρισαν σε 1-1. Συγκεκριμένα ο Τσιλιγκίρης έδωσε στον Φοφανά την πήρε από τα δεξιά, έκλεισε προς τα μέσα και με δυνατό πλασέ στην κλειστή γωνιά του Αθανασιάδη, έκανε το 1-1.

Μάλιστα λίγο έλειψε τρία λεπτά μετά (57′) να γίνει και το 2-1 υπέρ του «Σίτι» καθώς στην ίδια φάση είχε δύο δοκάρια με τους Αθανασακόπουλο και Γιαννίκο! Δεν έγινε όμως και ο Άρης που πήρε ξανά τα ηνία του ματς άμεσα, σκόραρε στο 59′ σε μια πανομοιότυπη φάση με το 0-1, κάνοντας το 1-2!

Ο Μόντσου που είχε περάσει στο 46′ αντί του Φαντινγκά, εκτέλεσε κόρνερ και ο Σούντμπεργκ με ωραία κεφαλιά έδωσε προβάδισμά στους κιτρινόμαυρους το οποίο κράτησαν ως το φινάλε καθώς δεν είχαμε κάτι αξιόλογο στο υπόλοιπο.

Τo… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 90+5′ ο Μορόν με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Άρη στις στημένες φάσεις από όπου προήλθαν και δυο του γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η γρήγορη απάντηση του Άρη στην ισοφάριση του Αιγάλεω. Η ομάδα του Χιμένεθ ήταν ανώτερη και δικαίως πήρε τη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα του Αιγάλεω στις στημένες φάσεις.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Κουκούλα, σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Μορόν στο 27′ ως οφσάιντ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν υπάρχει VAR στη συγκεκριμένη φάση του Κυπέλλου

ΣΚΟΡΕΡ: 54′ Φοφανά – 30′ Ρόουζ, 59′ Σούντμπεργκ, 90+5′ Μορόν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΙΓΑΛΕΩ (Κωνσταντίνος Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Ταμπάς, Απαλοδήμας, Ενζουανγκό, Πιετρής (68′ Μουστάκας), Βάρκας (46′ Αθανασακόπουλος), Καράμπας, Φοφανά, Τσιλιγγίρης (46′ Τακεσιάν), Γιαννικός (65′ Τσέγκρα), Κουιρουκίδης (62′ Κωστέας)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγικά (46′ Μόντσου), Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Μεντίλ (8′ Τεχέρο), Γένσεν, Παναγίδης, Γιαννιώτας (90’+1 Γιαννιώτας), Μορουτσάν (58′ Δώνης), Σίστο, Μορόν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης – ΠΑΟΚ (2-4/12)

Βόλος – Αιγάλεω (2-4/12)