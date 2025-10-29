Άρης: Προβλήματα για Μεντίλ και Δώνη μετά το παιχνίδι με το Αιγάλεω

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Άρη. Χαμζά Μεντίλ και Τάσος Δώνης ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις που αποκόμισαν από το παιχνίδι του Άρη με το Αιγάλεω (3-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κι έτσι θα υποβληθούν σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητά της κατάστασής τους.

Ο Μεντίλ αποχώρησε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα (7′ στη θέση του πέρασε ο Τεχέρο) λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό τις οποίες αποκόμισε πάνω στη φάση. Την Πέμπτη (30/10) ο αριστερός μπακ του Άρη θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάκωση.

Επιπλέον ο Μανόλο Χιμένεθ είδε και τον Τάσο Δώνη να αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά το παιχνίδι. Ο Έλληνας εξτρέμ ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 57′, στη θέση του Μορουτσάν, ενημέρωσε το ιατρικό τιμ των κιτρινόμαυρων για ενοχλήσεις. Συνεπώς και αυτός θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του και πόσο θα χρειαστεί να απουσιάσει.

Ο Δώνης έχει δείξει ότι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς έχοντας επιστρέψει πρόσφατα από μεγάλη απουσία από την αρχή της σεζόν. Έτσι πάνω που ο Χιμένεθ άρχισε να τον υπολογίζει ενδέχεται να τον χάσει, αρχής γενομένης από το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο (1/11, 20:00)