Απίστευτα πράγματα στο Καραϊσκάκη από τον Ζίμπερτ και το VAR, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακός – Άρης έκλεισαν τα μάτια σε ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ του Ιρανού φορ σε παρατεταμένο τράβηγμα από τον Αλβάρο.

Ο Γερμανός ρέφερι δεν έδωσε την παράβαση σε μια φάση που είναι πεντακάθαρο πέναλτι, σε μια φάση παρόμοια με αυτή του Κάρολ Σφιντέρσκι πριν από μια βδομάδα στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης. Τότε, ο Τζήλος κατόπιν επέμβασης του VAR έδωσε πέναλτι υπέρ του Πολωνού φορ και οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ.

Συγκεκριμένα, στο 45+2 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού ο Τζήλος είχε δώσει συνέχεια, όμως μετά από έλεγχο που έγινε από το VAR (Παπαδόπουλο) συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για παράβαση πέναλτι, όταν το είδε σωστά σφύριξε πέναλτι, καθώς υπήρξε τράβηγμα στον Σβιντέρσκι, που όταν ένιωσε την επαφή, την εκμεταλλεύτηκε πέφτοντας στο έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως και ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της περασμένης αγωνιστικής είπε ότι σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο 45+2 για κράτημα στον Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στεφάν Λανουά για το πέναλτι του Σφιντέρσκι μια αγωνιστική πριν:

«Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι ο αμυντικός του Αστέρα υποπίπτει σε καθαρό φάουλ, κρατώντας τη φανέλα του αντιπάλου του, ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Έχοντας αυτή την συμπεριφορά, ο αμυντικός παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι κάτι που περιμέναμε.

Αν ο διαιτητής δεν μπορέσει να δει το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, το VAR πρέπει να παρέμβει και να τον καλέσει σε on-field review»