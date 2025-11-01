Ταξίδεψε από την Κέρκυρα και ζητούσε τη φανέλα του Ποντέσε (pics)
Συγκίνησε ένα μήνυμα από την εξέδρα. Ένας μικρός φίλος του Ολυμπιακού ταξίδεψε από την Κέρκυρα και ήθελε τη φανέλα του Ντανιέλ Ποντένσε
Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Άρη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στο φαληρικό γήπεδο βρίσκεται και ένας μικρός φίλος των Πειραιωτών που ήρθε από την Κέρκυρα, έχοντας ως μεγάλο στόχο να αποκτήσει μια φανέλα του Ντανιέλ Ποντένσε.
Ένας άλλος φίλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητάει την εμφάνιση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, γράφοντας στο πανό: «Δώσε μου τη φανέλα σου σε παρακαλώ», ενώ ένας άλλος προτιμάει εκείνη του Ροντινέι.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από το Φάληρο:
Όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη, σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
