Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Ο Ολυμπιακός στάθηκε επάξια στο «Έμιρεϊτς» κόντρα στην Άρσεναλ, με το τελικό 2-0 να αδικεί την εικόνα των Πειραιωτών στο Λονδίνο. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το παιχνίδι τους στον βαθμό που μπορούσαν απέναντι στην 2η ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δημιούργησαν τις φάσεις τους και όπως συνέβη και στην 1η αγωνιστική απέναντι στην Πάφο, απλώς η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα…

Ο δε Τσικίνιο, έχει αποδειχθεί game changer για τους Πειραιώτες φέτος, καθώς έχει σκοράρει ουκ ολίγες φορές, ενώ είναι ο κύριος δημιουργός της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι αριθμοί του αποτυπώνονται και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Δύο «ερυθρόλευκοι», 15 ευκαιρίες!

Ο Πορτογάλος χαφ βρίσκεται στην τρίτη θέση στη δημιουργία ευκαιριών στο φετινό Champions League με οκτώ, έχοντας από πάνω του μονάχα τους Κιλιάν Εμπαπέ με εννέα και στην κορυφή τον Φιλ Φόντεν με δέκα ευκαιρίες.

Στη σχετική λίστα βρίσκεται και ο Ντάνιελ Ποντένσε που έχει επτά ευκαιρίες, ισοβαθμώντας με τους Πεπέ, Γκριμάλντο, Βιρτς και Προβόντ στην 8η θέση.