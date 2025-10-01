Σκόραρε ο Τσικίνιο – Ακυρώθηκε το γκολ για οφσάιντ του Ελ Κααμπί (vid)
Ο Ολυμπιακός βρήκε τη στιγμή του, με τον Τσικίνιο να σκοράρει, το γκολ ωστόσο ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Ελ Κααμπί
Ο Ολυμπιακός βρήκε τη στιγμή του στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τσικίνιο να σκοράρει στο 66′, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Ποντένσε σέντραρε, βρήκε τον Ελ Κααμπί, οποίος πήρε την κεφαλιά, ο Ράγια απέκρουσε ασθενώς και ο Τσικίνιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή. Ο διαιτητής ωστόσο και με τη βοήθεια του VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του Ελ Κααμπί.
Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Ελ Κααμπί
