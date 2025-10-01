Η δύσκολη φάση του 43΄, ο Ελ Κααμπί και οι φωνές για πέναλτι (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπεσε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Γουάιτ, αλλά ο Γάλλος διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι – Δεν επενέβη ούτε ο VARίστας.
Πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γουάιτ, στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ζήτησε ο Ελ Κααμπί.
Ο αμυντικός της βρετανικής ομάδας μάρκαρε τον Μαροκινό, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έπεσε στο έδαφος και ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής, Φρανσουά Λετεσιέ, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ δεν επενέβη ούτε ο VARίστας, Ιβάν Μπέμπεκ.
Δείτε τη φάση
Ο Μαροκινός, μόλις βρέθηκε στο έδαφος, άνοιξε χαρακτηριστικά τα χέρια του, ζητώντας να υποδειχθεί πέναλτι, αλλά ο Γάλλος ρέφερι δεν άλλαξε την απόφασή του.
