Η δύσκολη φάση του 43΄, ο Ελ Κααμπί και οι φωνές για πέναλτι (vid)

Πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γουάιτ, στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ζήτησε ο Ελ Κααμπί.

Ο αμυντικός της βρετανικής ομάδας μάρκαρε τον Μαροκινό, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έπεσε στο έδαφος και ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής, Φρανσουά Λετεσιέ, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ δεν επενέβη ούτε ο VARίστας, Ιβάν Μπέμπεκ.

Δείτε τη φάση

Ο Μαροκινός, μόλις βρέθηκε στο έδαφος, άνοιξε χαρακτηριστικά τα χέρια του, ζητώντας να υποδειχθεί πέναλτι, αλλά ο Γάλλος ρέφερι δεν άλλαξε την απόφασή του.