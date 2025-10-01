Στο Emirates o Βαγγέλης Μαρινάκης (vid)
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και στο Emirates για να δει από κοντά την «μάχη» των πειραιωτών με την Άρσεναλ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ο πρόεδρος των πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και στο Emirates για να δει από κοντά την μεγάλη «μάχη» των πρωταθλητών Ελλάδος με τους «κανονιέρηδες».
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας του λιμανιού και μάλιστα πρέπει να σημειωθεί πως παρακολουθεί όρθιος και με μεγάλη αγωνία την προσπάθεια των πρωταθλητών Ελλάδος στην έδρα των Λονδρέζων.
