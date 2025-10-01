Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό: «Άγγιξε» την ισοφάριση με Ποντένσε (vid)
Ο Ράγια «εκτινάχθηκε» και απέκρουσε σε κόρνερ το σουτ του Ντάνιελ Ποντένσε στο 20'.
Ο Ολυμπιακός απείλησε την Άρσεναλ στο 20ο λεπτό, δείχνοντας να ξεπερνά σιγά σιγά το σοκ του γκολ από τον Μαρτινέλι.
Ο Τσικίνιο έβγαλε τη σέντρα, βρήκε τον Ποντένσε ο οποίος έπιασε το σουτ με μία, ο Ράγια όμως πετάχτηκε στη γωνία του και απομάκρυνε τη μπάλα σε κόρνερ, αρνούμενος την ισοφάριση στον Ολυμπιακό.
Δείτε την ευκαιρία του Ποντένσε
