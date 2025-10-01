Ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ (1-0, vid)

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Μαρτινέλι στο 12′.

Ο Γιόκερες νίκησε δύο αμυντικούς και βγήκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι μετά και την επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα, με τον Μαρτινέλι να παίρνει το ριμπάουντ και να κάνει το 1-0 σε κενό τέρμα.

Δείτε το γκολ: