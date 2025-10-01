Άρσεναλ: Η ενδεκάδα που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό

Με όλα της σχεδόν τα διαθέσιμα «όπλα» κατεβαίνει η Άρσεναλ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Έμιρεϊτς (22:00) για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα ο Μικέλ Αρτέτα παρατάσσει τον Ράγια στην εστία, τους Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, στα χαφ την τριάδα τους Οντεγκααρντ, Θουμπιμέντι και Μερίνο, στην κορυφή τον Γιόκερες, αριστερά του τον Μαρτινέλι και στα δεξιά του τον Τροσάρ.

Οι μόνοι που δεν παίζουν από τους λεγόμενους βασικούς είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μπουκαγιό Σακά.

H ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρ, Γκιόκερες, Μαρτινέλι.

Στον πάγκο οι: Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Σάκα, Έζε, Τίμπερ, Νόργκααρντ, Νουανέρι, Καλαφιόρι, Ράις.