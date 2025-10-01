Άρσεναλ: Η ενδεκάδα που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό
Με σχεδόν όλους τους διαθέσιμους βασικούς η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Emirates.
Με όλα της σχεδόν τα διαθέσιμα «όπλα» κατεβαίνει η Άρσεναλ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Έμιρεϊτς (22:00) για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα ο Μικέλ Αρτέτα παρατάσσει τον Ράγια στην εστία, τους Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, στα χαφ την τριάδα τους Οντεγκααρντ, Θουμπιμέντι και Μερίνο, στην κορυφή τον Γιόκερες, αριστερά του τον Μαρτινέλι και στα δεξιά του τον Τροσάρ.
Οι μόνοι που δεν παίζουν από τους λεγόμενους βασικούς είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μπουκαγιό Σακά.
H ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρ, Γκιόκερες, Μαρτινέλι.
Στον πάγκο οι: Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Σάκα, Έζε, Τίμπερ, Νόργκααρντ, Νουανέρι, Καλαφιόρι, Ράις.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪
↩ White and Lewis-Skelly in at wing-backs
⚖ Zubimendi holding down the fort
⚡ Martinelli on the wing
Let’s keep this good run going, Gunners 👊
— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2025
