Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση στο Emirates

Σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ για τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα στο Εμιρέιτς (22:00), για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην αναμέτρηση με τη βρετανική ομάδα ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί, που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η Άρσεναλ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άρσεναλ! / Our line-up for today’s match against Arsenal! 🔴⚪#OlympiacosFC #ARSOLY #UCL pic.twitter.com/tlysjdYlD9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 1, 2025

H ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρ, Γκιόκερες, Μαρτινέλι

Στον πάγκο οι: Αριθαμπαλάγκα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Σακά, Έζε, Τιμπέρ, Νόργκαρντ, Νουανέρι, Καλαφιόρι, Ράις, Ντάουνμαν.