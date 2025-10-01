Στο Emirates η πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού (vids)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε από νωρίς στο κέντρο του Λονδίνου και αυτή την ώρα οι οπαδοί της ομάδας φτάνουν στο Έμιρεϊτς. Δείτε βίντεο.
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Έμιρεϊτς αντιμετωπίζοντας την Άρσεναλ (22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει να κάνει την υπέρβαση, αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκρισής του.
Ο κόσμος των ερυθρολεύκων είναι και πάλι δίπλα στην ομάδα, καθώς τουλάχιστον 4.000 θα βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου της Άρσεναλ για να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Δείτε βίντεο από την πορεία του κόσμου προς το γήπεδο
Αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου, δίνοντας χρώμα στην πόλη και παλμό από πολύ νωρίς, φωνάζοντας συνθήματα και αποθεώνοντας τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος μπορεί να μην αγωνίζεται ακόμα στην ομάδα, όμως είχε υπογράψει τον θρίαμβο, του Ολυμπιακού το 2020, όταν είχε νικήσει με 2-1 στο Έμιρεϊτς και είχε προκριθεί στους «16» του Europa League.
Δείτε βίντεο από το κέντρο του Λονδίνου
