Συγκλονιστικός ο κόσμος του Ολυμπιακού και στο Emirates (pics, vid)

Ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας συνεχίζουν την πορεία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας σε λίγη ώρα (1/10, 22:00) την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού στέκεται για ακόμα μία φορά αρωγός στην προσπάθεια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών του για να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Αγγλία, το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση.

Ο κόσμος έκανε πραγματική… απόβαση στην αγγλική πρωτεύουσα με τους υπολογισμούς να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4.000 οπαδούς των Πειραιωτών που θα δώσουν το «παρών» στις κερκίδες του γηπέδου της Άρσεναλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το Champions League με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο (0-0), ενώ οι κανονιέρηδες εκκίνησαν τη League Phase με νίκη στο Μπιλμπάο επί της Αθλέτικ (0-2).

Δείτε βίντεο από την κερκίδα με τον κόσμο του Ολυμπιακού