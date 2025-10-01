Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί (vid)
O Ποντένσε βρήκε τον Ελ Κααμπί, αυτός πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Ζήτησαν κόρνερ οι ερυθρόλευκοι.
Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές στο Έμιρεϊτς και απειλεί ξανά την Άρσεναλ, αυτή τη φορά με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 37ο λεπτό.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε έβγαλε μια τρομερή σέντρα ακριβείας από τα αριστερά, βρήκε τον Μαροκινό «killer» των ερυθρόλευκων, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα όμως να περνάει λίγο έξω από το δοκάρι του Ράγια, με τους ερυθρόλευκους να ζητούν κόρνερ στη φάση.
Δείτε την ευκαιρία του Ελ Κααμπί
