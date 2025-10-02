Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να σταθεί αξιοπρεπώς στο Emirates και να διεκδικήσει μέχρι τέλους κάτι από το ματς κόντρα στην Άρσεναλ -και όντως τα κατάφερε. Παρά το τελικό 2-0 υπέρ των «κανονιέρηδων», οι «ερυθρόλευκοι» ήταν «μέσα» στο παιχνίδι μέχρι τις καθυστερήσεις, με τον Τσικίνιο να στέκεται στο γεγονός ότι η ομάδα του κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια. «Ήρθαμε για να νικήσουμε, αλλά δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας», τόνισε ο Πορτογάλος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσικίνιο μετά το Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0:

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος, ήρθαμε για να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια και το καταφέραμε. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι αλλά τελικά δεν το καταφέραμε, δεχθήκαμε το δεύτερο στα τελευταία λεπτά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά.

Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι, ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, αλλά δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πήραμε κάτι από το ματς, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια».