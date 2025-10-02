sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Παλικάρια στο Emirates οι «ερυθρόλευκοι» (vids)
Champions League 02 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Παλικάρια στο Emirates οι «ερυθρόλευκοι» (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε σαν λιοντάρι στο Emirates απέναντι σε μια από τις ακριβότερες ομάδες της Ευρώπης, όμως η Άρσεναλ ήταν αυτή που στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη με 2-0.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε απέναντι στην Άρσεναλ με τη χρηματιστηριακή αξία του ενός δις ευρώ, όμως το -μάλλον τυχερό- γκολ των «κανονιέρηδων» από το 12ο λεπτό (Μαρτινέλι) να κάνει τη διαφορά και το δεύτερο από τον Σάκα στις καθυστερήσεις (92′) να σφραγίζει τη νίκη των γηπεδούχων. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 2-0 των Πειραιωτών στο Emirates για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους 4.000 «ερυθρόλευκους» οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο να αποθεώνουν την ομάδα στο φινάλε για την υπερπροσπάθεια και την αξιοπρεπέστατη εμφάνισή της.

Η ομάδα του Αρτέτα κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, είχε ακόμη 3-4 καθαρές ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ, όμως και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του είχε τις φάσεις του για ένα γκολ μετά το 1-0, με τους Ποντένσε και Ελ Κααμπί όμως να μην τις αξιοποιούν. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Άρσεναλ έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στον 1, πριν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Κυριάρχησε νωρίς η Άρσεναλ και σκόραρε με αρκετή δόση τύχης

Η Άρσεναλ στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του Emirates. Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο διάστημα αυτό να έχουν κατοχή μπάλας στο 83% (στο 10′), έχοντας παράλληλα άριστη κυκλοφορία μπάλας και τρομερό επιθετικό τρανζίσιον, σπάζοντας άνετα το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Μια εξαιρετικά ποιοτική και καλοδουλεμένη ομάδα που στις μόλις δύο φάσεις που βρήκε λίγο κενό χώρο στο μισό γήπεδο των «ερυθρόλευκων», στην πρώτη έφτιαξε μεγάλη ευκαιρία και στη δεύτερη άνοιξε το σκορ.

Μόλις στο 2′ ο Μαρτινέλι είχε κεφαλιά λίγο άουτ, ενώ στο 12′ ήρθε και η πρώτη επίσκεψη του Ολυμπιακού στα αντίπαλα καρέ, όταν μετά από κεφαλιά πάσα του Ζέλσον, ο Ελ Κααμπί είχε νέα κεφαλιά, πάνω όμως στον Ράγια. Ένα λεπτό αργότερα όμως, η Άρσεναλ βρήκε το γκολ. Μετά από κάθετη στον Γκιόκερες, ο Σουηδός απέφυγε Πιρόλα και Κοστίνια, έκανε το πλασέ, ο Τζολάκης απέκρουσε, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μαρτινέλι έκανε το 1-0 από κοντά.

Συνήλθε ο Ολυμπιακός, τεράστια ευκαιρία ο Ποντένσε

Μετά το πρώτο τέταρτο συνήλθε ο Ολυμπιακός, όταν πια προσαρμόστηκε στο πρέσινγκ της Άρσεναλ, άρχισε να κρατά περισσότερο τη μπάλα και προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι του, βρίσκοντας μάλιστα και μία τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση. Αυτή ήταν η φάση του 20ου λεπτού, όταν μετά από ωραία οργανωμένη επίθεση, ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα, ο Ποντένσε έπιασε το εναέριο πλασέ από κοντά, όμως ο Ράγια απέκρουσε ενστικτωδώς και εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-0.

Μια τελική του Γκιόκερες στην αντεπίθεση του 31ου λεπτού πέρασε ψηλά άουτ υπό την πίεση του Πιρόλα και στο 37′ ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή, με κεφαλιά του Ελ Κααμπί λίγο άουτ, μετά από σέντρα του Ποντένσε.

Άστοχα ήταν τα σουτ των Γκιόκερες (40′) και Τροσάρ (42′) ενώ στο 44′, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός φώναξε για πέναλτι, σε μαρκάρισμα από πίσω του Γουάιτ πάνω στον Ελ Κααμπί.

Πιο αργός ο ρυθμός στην επανάληψη

Ίδια «εικόνα» είχαν πάνω-κάτω και τα πρώτα λεπτά της επανάληψης, με την Άρσεναλ να κυκλοφορεί τη μπάλα, τον Ολυμπιακό να πιέζει καλύτερα αλλά τους γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο. Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως ήταν βελτιωμένοι και σε 1-2 περιπτώσεις πάτησαν περιοχή, χωρίς όμως να βγει κάτι. Η πρώτη φάση του δεύτερου 45λεπτου ήταν για τους γηπεδούχους, όταν στο 53′ η Άρσεναλ κυκλοφόρησε άψογα τη μπάλα που έφτασε αριστερά στον Τροσάρ, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ.

Όσο κυλούσαν τα λεπτά πάντως, η Άρσεναλ έδειχνε διάθεση να προσέξει περισσότερο τα μετόπισθεν, βγάζοντας λιγότερους παίκτες για να πιέσουν «ψηλά». Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ήταν δεδομένο ότι θα ρίσκαρε περισσότερο όσο περνούσε η ώρα και απέμενε να φανεί που θα καταλήξει αυτό το… ροντέο.

Στο 65′ η Άρσεναλ βρήκε χώρο και μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Πιρόλα έσωσε το πλασέ του Τροσάρ, κρατώντας το 1-0. Στο 66′ για λίγο δεν μέτρησε γκολ του Ελ Κααμπί, αφού ήταν σε θέση οφσάιντ, ενώ στα τελευταία λεπτά οι Άγγλοι είχαν μείνει πια πίσω, αφήνοντας τον Ολυμπιακό να κυκλοφορεί με υπομονή τη μπάλα. Το πλάνο αυτό απέδωσε, αφού στο 82′ βρήκε νέα μεγάλη ευκαιρία η Άρσεναλ, όμως ο Τζολάκης αυτή τη φορά έσωσε το πλασέ του Έντεγκααρντ εξ επαφής.

Έπειτα, ο Ολυμπιακός είχε δύο καλές στιγμές με Τσικίνιο και Ελ Κααμπί που καθάρισε όμως σχετικά εύκολα ο Ράγια, πριν έρθει τελικά το γκολ του Σάκα στις καθυστερήσεις, από ωραία ασίστ του Έντεγκααρντ, για το τελικό 2-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο και τυχερό γκολ της Άρσεναλ, ήταν αυτό που ξεκλείδωσε το ματς, μόλις στο 13ο λεπτό, αφού όποια τακτική και αν είχε προετοιμάσει ο Ολυμπιακός, εκεί αναγκαστικά άλλαξε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η σπουδαία εμφάνιση του Μάρτιν Έντεγκααρντ στη μεσαία γραμμή. Ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του γηπέδου, με μία ασίστ, 83% στις επιτυχημένες πάσες και άψογο κουμάντο της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ένα ματς που δεν υπήρξαν σοβαρά ατομικά λάθη και που για πολλή ώρα παιζόταν στην κόψη του ξυραφιού με το 1-0, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ως χειρότερος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γάλλος σφύριξε έδρα στο ματς. Στο πρώτο ημίχρονο αρκετά φάουλ χαρίστηκαν στην Άρσεναλ, όπως μια κλωτσιά στο κεφάλι του Ποντένσε που δόθηκε πλάγιο άουτ για τους γηπεδούχους ή ένα καθαρό κόρνερ στη φάση του 37′ με την ευκαιρία του Ποντένσε που δόθηκε άουτ. Την ίδια ώρα, τα πάντα σφυρίζονταν κανονικά στην άλλη πλευρά, με αρκετά μεγαλύτερη… ευαισθησία. Στο φινάλε του πρώτου μέρους μάλιστα, σε μια ακόμη «ύποπτη» φάση, όταν ο Γουάιτ μάρκαρε τον Ελ Κααμπί από πίσω μέσα στην περιοχή, ο Λετεσιέ έδειξε πολύ γρήγορα και με μεγάλη σιγουριά το «παίζετε». Αντίστοιχα κύλησε και το δεύτερο ημίχρονο, όταν πάντως υπήρξαν λιγότερα σφυρίγματα γενικότερα.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)
Βοηθοί: Σιρίλ Μουνιέ (Γαλλία), Μεντί Ραχμουνί (Γαλλία)
Τέταρτος: Ερίκ Βατεγιέ (Γαλλία)
VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)
AVAR: Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 66′ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Ελ Κααμπί από σέντρα του Ποντένσε όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ μετά την αρχική υπόδειξη του διαιτητή και επιβεβαίωση από το VAR. Έλεγχος για χέρι στην περιοχή της Άρσεναλ έγινε και στο τέλος, όμως δεν υπήρξε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γκάμπριελ Μαρτινέλι (12′), Μπουκάγιο Σάκα (90+2′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα / 4-3-3): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ (75′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γουάιτ (58′ Τίμπερ), Μερίνο (58′ Ράις), Θουμπιμέντι, Έντεγκααρντ, Μαρτινέλι (73′ Έζε), Τροσάρ (73′ Σακά), Γκιόκερες.
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος (85′ Μπιανκόν), Κοστίνια, Έσε (85′ Μουζακίτης), Γκαρθία (75′ Σιπιόνι), Τσικίνιο (86′ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Μαρτίνς (62′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπαρτσελόνα (21/10 – 19:45), ενώ η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 – 22:00).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League:

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
2η αγωνιστική: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10 – 19:45)
4η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/11 – 22:00)
5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11 – 22:00)
6η αγωνιστική: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12 – 17:30)
7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1 – 22:00)
8η αγωνιστική: Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1 – 22:00)

Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
