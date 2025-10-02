Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός κόντραρε την Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο αλλά εν τέλει ηττήθηκε με 2-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι και χαρακτήρισε τους Λονδρέζους ως μια καταπληκτική ομάδα, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι οι παίκτες του είχαν πίστη για το ματς, ξεκαθαρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτεροι στη συνέχεια.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τον τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο.
Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια».
Για το αν είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών: «Ναι. Ήμασταν πολύ καλοί αν και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου. Το πιστέψαμε και αυτό φάνηκε και παίξαμε καλά. Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε».
Για το αν με τέτοιες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί στα νοκ-άουτ: «Πιστεύω ναι αφού δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια. Έχουμε και άλλους μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας για να δείξουμε τι μπορούμε. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ».
