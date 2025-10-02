Αρτέτα: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα μετά το παιχνίδι στο «Έμιρεϊτς», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» τόνισε μεταξύ άλλων πως οι Ερυθρόλευκοι ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, ενώ έδωσε συγχαρητήρια για το παιχνίδι του.

Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα:

«Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Ήταν κάτι όμως που το αναμέναμε. Βάλαμε το γκολ, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε, έκανε ευκαιρίες και μας δυσκόλεψε. Ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του».