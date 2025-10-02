Αρτέτα: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του»
Ο Μικέλ Αρτέτα αναγνώρισε την προσπάθεια του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ και έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους».
Με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα μετά το παιχνίδι στο «Έμιρεϊτς», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» τόνισε μεταξύ άλλων πως οι Ερυθρόλευκοι ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, ενώ έδωσε συγχαρητήρια για το παιχνίδι του.
Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα:
«Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Ήταν κάτι όμως που το αναμέναμε. Βάλαμε το γκολ, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε, έκανε ευκαιρίες και μας δυσκόλεψε. Ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του».
